El mejor Ferrer pone a la Armada 0-2

Solo falta uno más. Si España gana uno de los tres puntos que quedan, el equipo de Conchita Martínez jugará en el Grupo Mundial el año que viene. Con la victoria de Feliciano López en el zurrón, David Ferrer saltó a la pista con la tranquilidad de no ir por detrás en el marcador. Frente a él esperaba un jugador casi desconocido para el gran público, Saketh Myneni, número 137 del mundo y con tan solo cinco partidos jugados en esta competición.

No sería descabellado decir que se vio al mejor David Ferrer de los últimos meses. La intensidad y ritmo del de Jávea recordó a los mejores tiempos de quien llegó a ser número tres mundial. La presión del favoritismo y el público en contra se diluyeron cual azucarillo en los famosos tés indios.

El partido no tuvo mucha historia. Tras el 1-1 inicial, Myneni encajó diez juegos de manera consecutiva. Una sangría brutal que ensalza la mentalidad del “nunca es suficiente” de David Ferrer, quien no dio un punto por intrascendente. En una hora de partido, ‘Ferru’ dominaba por 6-1 y 6-2 y no dejó dudas hacia una posible reacción del jugador indio.

Sin sobresaltos

No tropezó España dos veces con la misma piedra y Ferrer no cayó en el error de relajarse como Feliciano. El nivel del alicantino se mantuvo estable en la tercera manga y a base de recorrer la línea de fondo apartó a Myneni para conseguir su 26º victoria en Copa Davis.

Con este resultado, España podría cerrar la eliminatoria si vence en el partido de dobles el sábado. A priori, la pareja india la formarían Myneni y el veterano Leander Paes. Conchita Martínez por su parte puede escoger dos opciones: alinear a Marc López con Feliciano o con Rafa Nadal. En principio, el toledano sería el elegido, pero Rafa ya demostró su valía en el dobles con la medalla en Río por lo que su presencia, si supera los problemas estomacales, puede ser posible.