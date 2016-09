La hija de Rocío Carrasco carga duramente contra su madre

Si algo se ha reafirmado esta semana es la nula relación que hay entre Rocío Carrasco y su hija. Rocío Flores no ha acudido a la boda de su madre con Fidel al no ser invitada, aunque para nadie ha sido una sorpresa.

Hasta el momento no se conocen los motivos reales del enfriamiento de la relación entre madre e hija, pero la joven no se ha cortado a la hora de dejar claro un par de cosas días después del enlace entre su madre y Fidel Albiac donde destaca una dura confesión en la que no reconoce a la hija de Rocío Jurado como su progenitora. «Mi madre se llama Olga», ha escrito en sus redes reconociendo a la mujer de su padre, Antonio David Flores, como madre.

Asimismo, lejos de quedarse en ese duro dardo contra su madre, la joven va más allá y da por hecho que la relación entre ambas es irreconciliable y pese a que la nieta de Rocío Jurado ha privatizado su perfil en Instagram muchos medios han podido hacerse eco de sus esclarecedoras palabras, entre las que destacan: «Quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta»; «Físicamente me parezco a mi madre y a mi abuelo, interiormente a mi padre, por suerte»; «Si me necesitas, si me quieres, si de verdad te importo, aquí estaré» o «decidí apartar de mi vida lo que no me aportaba. Dejé atrás un pasado que no tiene presente ni futuro. Si la quisiera ver, la vería», son algunas de las frases que le ha dedicado Rocío Flores a su madre, mostrando sentimientos encontrados ya que en algunas ocasiones deja entrever su resentimiento y en otras emociones de añoranza y carencia de amor por parte de Rocío Carrasco.

Nacimos del mismo árbol, y aunque nuestras ramas crezcan en diferente dirección, siempre nos… https://t.co/9QzqhrubA8 — † glo ortega 1606 ∞ (@gloriortega1) 11 de septiembre de 2016

En esta «guerra» no solo están ambas, a ella se ha sumado Antonio David Flores quien en más de una ocasión ha dicho que «se muerde la lengua» por no decir lo que hay de verdad, y la tía de Rocío Flores, Gloria Camila. Tía y sobrina en todo momento han mostrado su estrecha relación y lo mucho que se quieren, de ahí a que Gloria muestre el apoyo públicamente a su sobrina en un momento tan delicado. «Nacimos del mismo árbol, y aunque nuestras ramas crezcan en diferente dirección, siempre nos unirán nuestras raíces».