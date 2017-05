Los detalles de la boda de Risto Mejide y Laura Escanes

Hace ya más de un año que el publicista Risto Mejide se subió a un escenario para sorprender a su joven novia, Laura Escanes, y pedirle matrimonio. Meses después la flamante pareja y su romance han ido viento en popa y ya solo quedan días para darse el sí quiero. Durante este tiempo ambos han demostrado el profundo amor que sienten el uno por el otro a través de las redes sociales y eventos. Estos son algunos de los detalles, que se conocen a día de hoy, de la boda que tendrá lugar el próximo 20 de mayo.

Invitaciones

La pareja tiene un gusto exquisito y así lo ha querido demostrar a través de las redes sociales y del canal de YouTube de la novia. Con ideas originales han decorado las invitaciones de la boda: flores naturales, sellos personalizados y lazos decorativos. Incluyendo, además, información relevante como la situación del lugar a través de un divertido mapa o el número de cuenta para hacer llegar los regalos de los asistentes a la ceremonia.

Tenéis NUEVO VÍDEO EN EL CANAL sobre nuestras invitaciones de boda #toelrrato ESPERO QUE OS GUSTEN MUCHÍSIMO LA CUENTA ATRÁS HA EMPEZADO Para los que preguntáis son de @ppstudiobcn Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 10:14 PDT

Vestido

Uno de los mayores secretos es el vestido de la novia. Ella, quien ha desvelado que llevará varios trajes, ha confirmado con emoción a través de su canal de YouTube que su apuesta por el vestido principal pertenece a la diseñadora Rosa Clará: «Me hace mucha ilusión porque siempre quise que me vistiera ella. No sé cómo va a ser el vestido, aún no lo tengo, pero tengo muchas ideas», comentó.

Las damas de honor

Laura Escanes presentó, no hace mucho, vía Instagram a las que serán sus damas de honor. Se trata nada más y nada menos que cinco de sus mejores amigas: Berta Bernal, Henar Rodríguez, Selene Catorce, Gemma A. y Ariadna Bueno. Las chicas ayudan, día a día, a que la joven Youtuber cumpla su sueño: casarse con su amado en un día mágico cargado de sorpresas.

La celebración

La Masía Mas Cabanyes acogerá el próximo 20 de mayo la boda de la pareja. Un palacete renacentista construido en 1568, ubicado en Argentona (Barcelona), será el escenario perfecto para este gran acontecimiento. El recinto tiene más de 70 hectáreas, con capacidad para albergar a más de 800 personas. Un lujo del que destacan su moderna discoteca, zona chill out y por supuesto, los maravillosos jardines.