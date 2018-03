El mosqueo de Belén Esteban Con Terelu Campos por su hija Alejandra El camino que ha escogido Alejandra Rubio difiere mucho al que en su día eligió la hija de Belén Esteban EL COMERCIO Martes, 27 marzo 2018, 19:29

Hace unos días Terelu Campos ofrecía en exclusiva para una revista del corazón un reportaje en el que aparecía junto a su hija, Alejandra Rubio, para celebrar su mayoría de edad. La joven posó junto a su madre, que no dudó en apoyar a su hija en esta decisión, pese a que hace unos meses confesó que le gustaría que su hija fuese anónima.

Se suma así a la larga lista de hijas de famosos que acaban de cumplir los 18 como son: Andrea Janeiro, Cayetana Rivera Martínez de Irujo y Alba Díaz. El camino que ha escogido Alejandra Rubio difiere mucho al que en su día eligió la hija de Belén Esteban, quien decidió poner tierra de por medio y marcharse al extranjero a estudiar.

Esta semana, la pequeña de las hijas de María Teresa pedía privacidad para su hija: «Me gustaría que, en la medida que he podido, yo siempre me he portado bien con todos y que simplemente me gustaría que lo hicierais con mi hija, nada más. Creo que de ayer a hoy no ha cambiado nada, ¿no? Uno no se hace mayor de un día para otro. Pero nada más, pero no me voy a pasar todos los días hablando de lo que hace o deja de hacer...».

Además, Terelu Campos llamó enfadada este sábado al 'Deluxe' mientras se debatía sobre su portada con su hija Alejandra por su 18 cumpleaños. Belén Esteban escuchó parte de la llamada y explotó: «Me sentó fatal que llamara porque la mía abrió programas 15 días ¿la gente por qué hace exclusivas? Por dinero, que me parece muy bien, yo lo he hecho, pero que no me diga que quiere presentarla ¿estamos tontos?». La colaboradora de 'Sálvame' está mosqueada con su compañera porque ella tuvo que hacer frente a distintas informaciones cuando su hija cumplió la mayoría de edad: «Yo no he llamado nunca a los directores diciendo eso, he llamado para gritar y decir que ya está bien, pero me han colgado y han seguido».