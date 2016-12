«Nos han dejado en la calle», dice el dueño del chalet que será demolido en El Naranco, en Oviedo

Alexander Ermakov, propietario del chalet que será demolido en El Naranco (Oviedo) al ser declarado ilegal, ha lamentado este miércoles la situación en la que se queda su familia y ha criticado al gobierno local por no proporcionar alternativa ninguna. "Somos unas víctimas", ha declarado.

Ermakov ha relatado que los policías ya intentaron ayer vaciar el inmueble, pero no lo hicieron porque ni él ni su exmujer se encontraban en el chalet. Sólo estaban sus tres hijos con su abuela. Sin embargo, las autoridades han vuelto esta mañana con las órdenes correspondientes y les han obligado a irse a todos. Según Ermakov, esa es su única vivienda, con lo que les han dejado "en la calle". Ha asegurado que los servicios municipales les dijeron que tanto él como su exesposa podían irse a un albergue, pero que los niños no. "Ellos están en casa de unos amigos, no había otra alternativa", ha declarado.

Se siente víctima de una "gran injusticia" porque asegura que cuando construyeron la vivienda el Ayuntamiento les concedió todas las licencias sin problemas. Comenzaron a vivir allí hace seis años. Ermakov dice que fue a raíz de una denuncia del Seprona, que consideró que estaba en un enclave protegido, cuando comenzaron sus problemas y el ayuntamiento fue contra lo que antes había permitido. Asegura Ermakov que durante todo este tiempo pidió tanto al Gobierno del Principado como al Ayuntamiento de Oviedo alguna alternativa. "Pero nos lo han negado todo, el Alcalde no nos atiende...", ha lamentado en conversación telefónica, cerca de la vivienda de la que intenta sacar todos los enseres que puede antes del derribo.