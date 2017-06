López destaca la «total transparencia» en la contratación del informe de la FUO

En su escrito Gabino de Lorenzo criticaba la falta de transparencia en la contratación de la Fundación de la Universidad de Oviedo (FUO) para la elaboración del informe de Villa Magdalena. Argumentaba que no «hubo un concurso de selección de candidaturas y ni si quiera se solicitaron más ofertas. Es decir, no se estableció en función de qué valores o requisitos se ha determinado el contrato» con esta instrucción. Pero la opacidad que ve el delegado del gobierno es inexistente para el alcalde. Wenceslao López afirmó que le «da la risa» con esta crítica porque lo que «ha habido es una adjudicación a un este público como es este. Estoy seguro de lo que he hecho y de cómo se ha realizado. Si alguien considera que algo no se ha hecho bien, que lo denuncie, que allí tiene los tribunales», reseñó durante la inauguración de un monolito y la plantación de un laurel en homenaje del sastre y presidente de honor del Club Amigos del Cibeles, Armando Álvarez, en la calle Fernando Alonso

Comentó, asimismo, que no recurrió a Abogacía Consistorial para hacer este informe porque «Villa Magdalena había pasado por todos los servicios municipales y entendí que convenía la opinión y la información de un ente ajeno al Ayuntamiento». «Recurrí a la Universidad porque allí están todos los recursos humanos capacitados, formados y con experiencia para este tipo de trabajo. Además, creo que en lo público y por eso se les hizo el encargo», explicó.

Sin embargo, los reproches de Gabino de Lorenzo no quedan aquí. Alega que la catedrática de Derecho Administrativo y directora del estudio, María Rosario Alonso Ibáñez, carece de parcialidad porque ostentó el cargo de directora general de Urbanismo y Política del Suelo con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Este dictamen adolece de garantía objetiva dada la vinculación política de esta profesional y, ademas, se desconoce el método seguido para su adjudicación. Por todo ello, lo impugnamos», decía el exalcalde.