Foro atribuye la dimisión de Blanco al «completo fracaso» de Javier Fernández

La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha señalado hoy que la dimisión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, es la consecuencia de una gestión política por parte del jefe del Ejecutivo regional, Javier Fernández, que ha constituido "un completo fracaso".

Tras conocer la dimisión de Blanco, el único miembro del Ejecutivo que no había apoyado a Susana Díaz y que ha aducido razones personales para dejar el gobierno, Coto ha señalado que Fernández, como presidente de la gestora del PSOE, "apostó por una candidata que ha resultado derrotada sin paliativos frente a otro candidato que ha logrado un éxito que no se puede discutir".

La líder forista ha destacado además que Fernández, que ocupa también la Secretaría General de la FSA-PSOE, no logró tampoco que Díaz se impusiera entre la militancia de la organización que dirige "y ahora se producen escapadas de miembros de su propio gobierno que no estaban en sintonía con su presidente". "Todo lo que toca Fernández resulta destruido y lo que ha quedado claro es que no está en sintonía con las bases del PSOE" ni a nivel nacional ni en Asturias, ha subrayado Coto.