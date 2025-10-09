Herida leve una mujer en un choque en el puerto de Pajares La herida viajaba de copiloto en un turismo que colisionó con un camión

Marta Varela Jueves, 9 de octubre 2025, 19:17

Una mujer ha resultado herida tras producirse un choque entre el vehículo en el que viajaba de copiloto y un camión en la N-630 en el Puerto Pajares, en el concejo de Lena. La herida, que tuvo que ser excarcelada y evacuada inmovilizada con la tabla de rescate, fue trasladada al mierense hospital Álvarez-Buylla de Mieres para realizarle más pruebas médicas.

El siniestro se produjo en torno a la una y media de la mañana de este jueves. Los efectivos de bomberos de Asturias dieron por concluida su intervención dos horas después. Durante el tiempo que duró la misma efectivos de la Guardia Civil procedieron a regular el tráfico en dicha vía

