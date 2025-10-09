El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Bomberos procediendo a descarcelar a la mujer herida SEPA

Herida leve una mujer en un choque en el puerto de Pajares

La herida viajaba de copiloto en un turismo que colisionó con un camión

Marta Varela

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:17

Comenta

Una mujer ha resultado herida tras producirse un choque entre el vehículo en el que viajaba de copiloto y un camión en la N-630 en el Puerto Pajares, en el concejo de Lena. La herida, que tuvo que ser excarcelada y evacuada inmovilizada con la tabla de rescate, fue trasladada al mierense hospital Álvarez-Buylla de Mieres para realizarle más pruebas médicas.

El siniestro se produjo en torno a la una y media de la mañana de este jueves. Los efectivos de bomberos de Asturias dieron por concluida su intervención dos horas después. Durante el tiempo que duró la misma efectivos de la Guardia Civil procedieron a regular el tráfico en dicha vía

Publicidad

Top 50
  1. 1 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  4. 4 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  7. 7 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  8. 8 La joven atacada de madrugada, continúa en la UCI pero fuera de peligro
  9. 9 Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
  10. 10 Ryanair eliminará todos sus vuelos en Asturias a partir del próximo verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Herida leve una mujer en un choque en el puerto de Pajares

Herida leve una mujer en un choque en el puerto de Pajares