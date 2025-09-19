El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnado de Secundaria de los institutos Valle de Aller y Valle de Turón, con profesorado y representación del Ayuntamiento de Mieres, Principado, las fundaciones Caja Rural y Margarita Salas, y el Coro Minero de Turón. E. C.

Minería y arte juvenil se unen en el pozo Santa Bárbara

El proyecto de Caja Rural y la Fundación Margarita Salas para despertar vocaciones científicas concluye con una gran exposición en Mieres

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Mieres

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:09

El proyecto 'Art is (a) mine' de las fundaciones Caja Rural de Asturias y Margarita Salas concluyó este viernes con una gran exposición en ... el centro cultural del pozo Santa Bárbara, en Mieres, donde las obras de ochenta alumnos de los institutos Valle de Aller y Valle de Turón estarán disponibles al público hasta el domingo 28.

