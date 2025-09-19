Minería y arte juvenil se unen en el pozo Santa Bárbara

El proyecto 'Art is (a) mine' de las fundaciones Caja Rural de Asturias y Margarita Salas concluyó este viernes con una gran exposición en ... el centro cultural del pozo Santa Bárbara, en Mieres, donde las obras de ochenta alumnos de los institutos Valle de Aller y Valle de Turón estarán disponibles al público hasta el domingo 28.

Concluye así la iniciativa que nació con el objetivo de despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes asturianos y que ahora, tras la gran aceptación del alumnado de ambos centros, se prevé ampliar al resto de concejos de la comarca minera.

El título 'Art is (a) Mine: la ciencia de la mina y su expresión científica' buscaba llegar a los jóvenes de una manera diferente, fusionando «la creatividad con la ciencia» de una forma innovadora, aunque al final, dijo el investigador Amador Menéndez, «acabamos descubriendo que no pueden existir la una sin la otra».

Fue él quien visitó ambos institutos para dar charlas divulgativas a los estudiantes, de tal manera que se despertara el interés y se descubriera al «científico asturiano del mañana», demostrando que el «futuro se encuentra en las cuencas». El tema principal de estas jornadas educativas se centró en la minería, explorando este mundo a través de un enfoque sensorial y artístico.

Gracias a ellas, divididos en grupos, los alumnos diseñaron diversos proyectos artísticos que luego se presentaron este viernes en un acto inaugural en el pozo Santa Bárbara, en presencia del profesorado, el propio investigador, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y las directoras de las fundaciones Caja Rural de Asturias y Margarita Salas, Eva Pando y Lucía Viñuela.

P. G. P. G. P. G. P. G. P. G. 1 /

«Les dimos instrumentos y les picamos el gusanillo de la ciencia y la tecnología», destacó Pando, con el firme objetivo de seguir «generando vocación en el medio rural industrial de Asturias». En definitiva, añadió Viñuela, se ha demostrado que «hay mucho talento por descubrir, tanto científico como artístico». Amparado, señalaron ambas, bajo la «herencia minera», y son ellos los que pueden «frenar» el abandono rural y el despoblamiento de estas zonas.

A lo largo del curso, las ideas fueron surgiendo a raíz de descubrir la capacidad transformadora de la ciencia y la tecnología en la minería. A través de cómics, esculturas, películas, cuadros y maquetas, los alumnos trataron de transmitir estas ideas, uniendo pasado y futuro, desde entrevistas a antiguos mineros a representaciones artísticas del nacimiento de las energías renovables.

Intereses

«Nos dieron una charla sobre los nanopicadores en clase y yo decidí apuntarme para hacer una representación con un telescopio, lentejas, arroz y fideos. Me ha gustado bastante todo y son temas muy curiosos, es una nueva afición», destacó Denis Fernández, alumno de 14 años del Valle de Aller. Su compañero de curso, Adrián Vello, diseñó una historieta sobre una mina más segura. Interesado en la ciencia, gracias a este proyecto se plantea «estudiar ese Bachillerato, centrándome en las ciencias de la salud».

Por historias como la suya, subrayó el consejero, se ha demostrado que la iniciativa cumplió su cometido, pues los jóvenes «han visto las diferentes oportunidades que hay en lo que será la fuente de muchos de los empleos del futuro; lo han descubierto a través del arte».

Este medio unido a la mina, dijo después el alcalde, no resulta extraño, pues «la exposición se hace en un lugar donde llegaron a trabajar mil mineros, pero ahora es un centro cultural».

Todos los representantes instaron al alumnado a seguir avanzando e interesándose en la ciencia y, tras observar todas las muestras, la ganadora por su innovación fue el grafiti pintado en vivo de Margarita Salas que hizo el Valle de Turón, aunque a todos se les valoró el esfuerzo por ser «una decisión muy ajustada». Al terminar, cantó el Coro Minero de Turón.