Los servicios de emergencia tras el atropello de los dos ciclistas en Gozón. Fran Muñiz

El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel

Estaba bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y el cannabis cuando invadió el carril contrario por el que iba el luego fallecido y un amigo que resultó herido de gravedad

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 16:45

El conductor que atropelló mortalmente al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón en diciembre de 2023 afronta una condena de cuatro años de prisión. En el momento en el que provocó el trágico accidente (en el que también resultó gravemente herido otro ciclista) estaba bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y el cannabis. En las pruebas practicadas por la Guardia Civil dio un resultado de 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado y también positivo en saliva a THC, el principal principio psicoactivo del cannabis.

Además de los cuatro años de cárcel por los delitos de homicidio imprudente grave, lesiones graves y conducción bajo la influencia de sustancias, la Fiscalía solicita que indemnice a la viuda, a los padres y a la hermana del fallecido con la suma de 300.000 euros y al ciclista herido con aproximadamente 20.000 euros por la lesiones, las secuelas que sufre y los daños en la bicicleta y la equipación. La vista oral se celebrará en un juzgado de lo Penal de Avilés, en una fecha aún por determinar.

El siniestro tuvo lugar en la carretera AS-329, en el punto kilométrico 4,26 de Gozón, sobre las 16 horas. El conductor de un turismo -un Seat León- arrolló a los ciclistas al trazar una curva hacia la derecha invadiendo el carril contrario. «Como resultado del impacto los dos ciclistas resultaron heridos, uno de ellos muy grave, mientras que el conductor resultaba ileso y el vehículo con daños materiales», señalaron desde la Guardia Civil tras el accidente. Los dos fueron trasladados al HUCA, si bien Alejandro Carnicero González, de 47 años y vecino de Candás, falleció a los 22 días al no poder superar las graves heridas que sufrió. Su amigo estuvo más de un año convaleciente.

