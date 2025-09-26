La asociación para la investigación cárnica de Noreña busca reducir el desperdicio alimentario

Asincar lidera las acciones del proyecto enfocadas en la optimización y reducción de subproductos y desperdicios

Armando Menéndez (Asincar), Susana Barrachina (Vegalsa-Eroski), Inés Vázquez y Cristina Viera (Asincar) en la visita de los responsables del proyecto Precious.

El desperdicio de alimentos ya no es una opción. Y es que la creciente exigencia normativa y social impulsa el avance hacia un objetivo compartido: ... desperdicio cero. Por ello, la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado (Asincar) participa en Precious, «un ambicioso proyecto financiado por la Unión Europea que, durante los próximos cuatro años, busca revolucionar la gestión del desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria». Como socio clave, la entidad, ubicada en Noreña, lidera las acciones del proyecto enfocadas en la optimización y reducción de subproductos y desperdicios generados en el sector cárnico, contando con la colaboración de Vegalsa-Eroski, compañía gallega de distribución alimentaria que tiene una gran implantación en Asturias y que ya cuenta con estrategias para evitar el desperdicio alimentario.

Durante el primer año de ejecución, Asincar ha llevado a cabo un análisis exhaustivo para identificar dónde, cómo y por qué se genera más desperdicio cárnico. Este diagnóstico ha sido el punto de partida para el desarrollo de un plan de acción piloto, que se implementará con la participación de clientes, trabajadores y colaboradores externos. El objetivo es obtener resultados medibles que permitan mejorar los protocolos actuales y fomentar un cambio real en el modelo de producción y consumo. «Asincar es un referente en la lucha contra el desperdicio, con su consolidada experiencia en la innovación hacia la sostenibilidad de la industria agroalimentaria». Además, el conocimiento del sector e iniciativas ya promovidas por Vegalsa-Eroski en materia de la lucha contra el desperdicio alimentario.

