Armando Menéndez (Asincar), Susana Barrachina (Vegalsa-Eroski), Inés Vázquez y Cristina Viera (Asincar) en la visita de los responsables del proyecto Precious. E. C.

La asociación para la investigación cárnica de Noreña busca reducir el desperdicio alimentario

Asincar lidera las acciones del proyecto enfocadas en la optimización y reducción de subproductos y desperdicios

A. F. G.

Noreña

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:47

El desperdicio de alimentos ya no es una opción. Y es que la creciente exigencia normativa y social impulsa el avance hacia un objetivo compartido: ... desperdicio cero. Por ello, la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado (Asincar) participa en Precious, «un ambicioso proyecto financiado por la Unión Europea que, durante los próximos cuatro años, busca revolucionar la gestión del desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria». Como socio clave, la entidad, ubicada en Noreña, lidera las acciones del proyecto enfocadas en la optimización y reducción de subproductos y desperdicios generados en el sector cárnico, contando con la colaboración de Vegalsa-Eroski, compañía gallega de distribución alimentaria que tiene una gran implantación en Asturias y que ya cuenta con estrategias para evitar el desperdicio alimentario.

