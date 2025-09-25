El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La escuela Condado de Noreña donde se habilitarán dos nuevas aulas de la escuela de 0 a 3 años M. Varela

El colegio Condado de Noreña acogerá dos nuevas unidades de 0 a 3 años «por la demanda»

El presupuesto alcanza los 315.291 euros, y las obras podrían comenzar en unas semanas

Marta Varela

Noreña

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:22

La escuela municipal de 0 a 3 años de Noreña, ubicada en la plaza de la Cruz, crece. A sus actuales tres aulas se le ... sumarán en breve dos nuevas unidades para atender a la «demanda de las familias del concejo». En esta ocasión estarán ubicadas en el colegio Condado de Noreña, donde se reutilizaran zonas en desuso.

