El colegio Condado de Noreña acogerá dos nuevas unidades de 0 a 3 años «por la demanda»

La escuela municipal de 0 a 3 años de Noreña, ubicada en la plaza de la Cruz, crece. A sus actuales tres aulas se le ... sumarán en breve dos nuevas unidades para atender a la «demanda de las familias del concejo». En esta ocasión estarán ubicadas en el colegio Condado de Noreña, donde se reutilizaran zonas en desuso.

El Servicio de Infraestructuras Educativas, comunicó este jueves a la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, su propuesta para la contratación de las obras para la implantación de dos unidades del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) en el colegio Condado de Noreña.

Los trabajos que se espera que comiencen en aproximadamente cuatro semanas cuentan con un plazo de ejecución de cuatro meses. La idea es que las nuevas unidades estén listas en 2026.

El proyecto contempla la reforma de los espacios de la planta baja del edificio existente (comedor y anexos), ampliando la edificación hacia el patio exterior; dotándolo del programa exigible junto con sus espacios servidores correspondientes. El presupuesto alcanza los 315.291 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU, mediante procedimiento abierto simplificado, tramitación ordinaria, y atendiendo a un criterio de adjudicación.

Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte, cuya intención es abordar la actuación en el menor tiempo posibles.

En la actualidad Noreña cuenta con tres aulas, que atiende a 39 alumnos según su edad. Pero la demanda es superior por lo que la ampliación era necesaria. Llega en pleno proceso de inclusión en la el proyecto regional de escuelas infantiles del Principado. Noreña tiene previsto incorporarse al mismo en la segunda fase

La alcaldesa considera que este interés por la escuela de bebes se debe en gran parte «al mimo con el que las técnicas tratan a alumnos y a su familias, así como la limpieza diaria de las instalaciones, y la cuidada alimentación donde se desarrollan los menús propuestos desde el Principado en una cocina propia, cuya cocinera adquiere los productos a diario en la zona».