Fachada trasera de la nueva escuela de 0 a 3 años de La Pola, junto al parque de Alfonso X El Sabio. A. F. G.

Diferencias entre Educación y Siero frenan la apertura de la escuela de 0 a 3 en La Pola

El Ayuntamiento rechaza costear la instalación de la cocina, que queda pendiente, y pide al Principado que asuma los 10.000 euros previstos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:06

La Consejería de Educación tenía prevista, en un principio, la entrada en servicio de la nueva escuela de 0 a 3 años de Pola de Siero ... –Los Polesinos– el pasado noviembre. Discrepancias con el Ayuntamiento de Siero, que se encargó de ejecutar las obras para adaptar el inmueble del viejo cine, impidieron este estreno. Entonces, el problema se centró en el mobiliario. Finalmente, el Consistorio asumió este coste por unos 20.000 euros. Todo parecía preparado para la apertura. Pero ha aparecido un nuevo problema: hay diferencias entre las dos administraciones por sufragar la instalación de lo que denominan el 'office', esto es, una cocina para el centro.

