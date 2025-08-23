Diferencias entre Educación y Siero frenan la apertura de la escuela de 0 a 3 en La Pola

La Consejería de Educación tenía prevista, en un principio, la entrada en servicio de la nueva escuela de 0 a 3 años de Pola de Siero ... –Los Polesinos– el pasado noviembre. Discrepancias con el Ayuntamiento de Siero, que se encargó de ejecutar las obras para adaptar el inmueble del viejo cine, impidieron este estreno. Entonces, el problema se centró en el mobiliario. Finalmente, el Consistorio asumió este coste por unos 20.000 euros. Todo parecía preparado para la apertura. Pero ha aparecido un nuevo problema: hay diferencias entre las dos administraciones por sufragar la instalación de lo que denominan el 'office', esto es, una cocina para el centro.

Desde el Ayuntamiento se tiene claro que es el Principado el que tiene que asumir la inversión. Así lo declara la edil de Educación, Eva Iglesias, que se estima en otros 10.000 euros. La edil afirma, de hecho, que su departamento ya tuvo que sufragar la colocación de una nueva cocina para la escuela de 0 a 3 años que ya está en funcionamiento en la localidad, y que se está a la espera de una resolución del actual conflicto.

Por otro lado, la Consejería de Educación ha iniciado el proceso para la elección de la nueva dirección de las escuelas de 0 a 3 años en el concejo, la de La Pola y la de Lugones –Mundu Feliz–, que compartirán equipo directivo, tal y como estaba previsto. La comisión encargada de valorar los proyectos presentados ya se ha reunido.

Lista de espera

La obra para habilitar el antiguo 'cinema' de La Pola –a cargo del Ayuntamiento– finalizó el pasado octubre. Además, Educación informó de que ya se ha recepcionado la obra del nuevo centro de Lugones y que se está en proceso de adquirir los muebles necesarios para su apertura. El procedimiento, común en toda la región, establece que las escuelas puedan abrir al poco tiempo de estar completamente equipadas.

La nueva escuela infantil de Lugones tendrá capacidad para 31 niños y la de La Pola contará con un aforo inicial de 39, aunque dispone de espacio para 78. Desde el equipo de gobierno local (PSOE) se espera que ambas instalaciones puedan ponerse en servicio de cara al próximo curso, en septiembre. Asimismo, se insta a la Consejería de Educación a aumentar la oferta en La Pola debido a la abultada lista de espera registrada tras el cierre del plazo de solicitudes, que ascienden a 126.

De ese total, 54 niños que se han quedado sin plaza son de Lugones. Esta lista de espera se reducirá con la apertura del centro en La Ería, una obra que acumula un notable retraso, ya que debería haberse culminado en abril. Con la oferta prevista, se lograría reducir esa demanda. Sin embargo, en La Pola el problema es aún mayor, con 69 solicitudes sin atender. La previsión es abrir el nuevo centro con 31 plazas e ir ampliando según las necesidades, pero ya se anuncia una apertura con capacidad insuficiente.

El nuevo inmueble de La Pola cuenta con una superficie útil de más de 1.200 metros cuadrados entre sus dos plantas. Una escuela infantil grande que no estará al completo de su capacidad desde el principio. Se prevé incorporar, en su estreno, unos 39. Esta cifra, se completa con el aumento de las de Lugones.