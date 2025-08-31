El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Bendición a una mujer embarazada ante las imágenes de la Virgen y Santa Isabel. Mario Rojas

Lugones revive el Encuentro entre la Virgen María y su prima Santa Isabel

La procesión de La Visitación cumplió con la tradición de bendecir a una mujer embarazada, Natalia Tahoces

Marta Varela

Lugones (Siero)

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:21

La iglesia de San Félix de Lugones acogió este domingo a mediodía la misa de Santa Isabel, seguida de la procesión en la que se ... cumplió con la tradición de bendecir a una mujer embarazada, en presencia de los numerosos fieles que acudieron a los actos religiosos.

