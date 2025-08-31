Lugones revive el Encuentro entre la Virgen María y su prima Santa Isabel

La iglesia de San Félix de Lugones acogió este domingo a mediodía la misa de Santa Isabel, seguida de la procesión en la que se ... cumplió con la tradición de bendecir a una mujer embarazada, en presencia de los numerosos fieles que acudieron a los actos religiosos.

«Lugones ha crecido mucho en los últimos años. Debemos saber resolver los problemas y convivir. Somos un pueblo fiel a las tradiciones y hospitalario en este mundo egoísta e individualista». Así relató su visión de la localidad, el párroco, Joaquín Serrano, durante la homilía de la celebración en honor a Santa Isabel. En la misma también hizo un elogio a la vida «sagrada, que la Iglesia defiende desde el primer momento de la concepción, a menudo a contracorriente»

Una celebración en la que los fieles conmemoraron la visita que la Virgen María hizo a su prima, Santa Isabel, cuando estaba encinta. La iglesia de San Félix –hogar de ambas imágenes– recrea la bendición y, cada año, una futura madre participa siendo bendecida. Tras la celebración religiosa las dos imágenes, precedidas por el ramu que horas más tarde fue pujado en el prau de la fiesta, procesionaron por el entorno de la iglesia. Antes de la entrada de nuevo al templo, los integrantes de la Agrupación Folklórica La Sidrina, que portaban las imágenes, las enfrentaron conmemorando el encuentro.

En medio de ellas se colocó la joven Natalia Tahoces, vecina de La Fresneda y embarazada de cuatro meses, para ser bendecida por el párroco de Lugones. Emocionada Tahoces desveló que «va a ser una niña, aunque aún no hemos decidido el nombre». Este es su segundo embarazo ya que tiene otro niño, Nacho, que la acompañó durante la celebración religiosa. La joven, que está muy ligada a la iglesia de Lugones, se animó a participar porque «el año pasado fue bendecida mi cuñada». «Yo soy cofrade y mi madre canta en la Coral Polifónica de San Félix de Lugones. Nos hacía ilusión».

Las fiestas continúan este lunes con la celebración del día de socio El reparto del bollu, la botella y el vasu de sidra en la carpa de la fiesta se prolongará desde mediodía hasta las seis de la tarde. Comenzará este reparto animado por charangas, gigantes y cabezudos.

Durante la tarde, en el prau de la fiesta, habrá juegos infantiles con Cometa Verde, y tarde con el dúo Sensación, hasta las ocho de la tarde. Por la noche, tendrán lugar las actuaciones de Cinema y Luku DJ, seguida de los fuegos artificiales.