El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil Graciela Velasco, ante el polideportivo de Lugones. E. C.

El PP pide la ampliación del polideportivo de Lugones: «Se ha quedado pequeño»

Señala la necesidad de ampliar la zona de entrenamiento y de instalar más maquinaria

Sara García Antón

Sara García Antón

Lugones

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:43

El polideportivo de Lugones se queda pequeño. Así lo entiende el PP en Siero, que pide la ampliación del gimnasio de estas instalaciones ... para poder dar respuesta a las necesidades de los usuarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  4. 4 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  5. 5 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  10. 10 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP pide la ampliación del polideportivo de Lugones: «Se ha quedado pequeño»

El PP pide la ampliación del polideportivo de Lugones: «Se ha quedado pequeño»