El PP pide la ampliación del polideportivo de Lugones: «Se ha quedado pequeño»
Señala la necesidad de ampliar la zona de entrenamiento y de instalar más maquinaria
Lugones
Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:43
El polideportivo de Lugones se queda pequeño. Así lo entiende el PP en Siero, que pide la ampliación del gimnasio de estas instalaciones ... para poder dar respuesta a las necesidades de los usuarios.
Ante esta situación, la edil del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Siero Graciela Velasco solicita al equipo de gobierno, socialista, que proceda a la ampliación del gimnasio del polideportivo de Lugones. «La medida responde a una necesidad creciente de los vecinos, ya que las actuales instalaciones se han quedado pequeñas para la alta demanda de usuarios», defiende la concejala del PP.
Clases
Los populares señalan la necesidad de instalar más maquinaria y de que los usuarios puedan disponer de una zona de entrenamiento más amplia que permita a los usuarios realizar sus rutinas «sin esperas ni incomodidades». También apuntan que esa ampliación facilitaría la posibilidad de diversificar la oferta de clases colectivas.
Velasco argumenta que el actual espacio «no es suficiente para albergar a todos los usuarios, generando aglomeraciones y dificultando el uso adecuado de los equipamientos deportivos» e incide en que «los vecinos de Lugones merecen unas instalaciones deportivas a la altura de sus necesidades y que fomenten un estilo de vida saludable».
En el Partido Popular sostienen que la ampliación del gimnasio «es una inversión esencial para el bienestar de la comunidad».
