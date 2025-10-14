Siero pone en marcha Panadero del Deporte, un plan contra la soledad Un equipo de monitores se desplazará en furgonetas a la zona rural del concejo y organizará actividades para los mayores de 60 años

Marta Varela Martes, 14 de octubre 2025, 19:17 Comenta Compartir

Desde el lunes 20 de octubre hasta finales de diciembre, las furgonetas de los panaderos surcarán las parroquias de Siero, en esta ocasión cargadas de deporte.

El alcalde de Siero, Ángel García; la concejala de Mayores, Pilar Santianes; y el edil de Deportes, Jesús Abad, presentaron este martes la actividad Panadero del Deporte. La iniciativa está enmarcada dentro del programa Siero Acompaña, que busca combatir la soledad no deseada en personas mayores de 60 años. Su objetivo es acercar la práctica deportiva a las zonas rurales para «promover hábitos saludables y consolidar espacios de encuentro que favorezcan la socialización y el mantenimiento de vínculos sociales entre las personas participantes», explican desde el Ayuntamiento. La iniciativa tiene un coste de 18.137 euros y está organizada por la Concejalía de Políticas Sociales y Atención a las Personas y Mayores y el Patronato Deportivo Municipal. El plazo para inscribirse está abierto en la web del Ayuntamiento, en el área de Servicios Sociales, en la pestaña de Siero Acompaña, o telefónicamente.

El edil de Deportes, Jesús Abad, matizó que «se usará una furgoneta que simula las utilizadas por las panaderías que se desplazan por las zonas rurales». En ella viajará un equipo de monitores especializados que se desplazará a las parroquias rurales de Siero: Anes, Muñó, Hevia y Granda. «En ellas se desarrollarán actividades en las antiguas escuelas, adaptadas a las personas participantes en el programa», remarcó. Al finalizar cada sesión, el monitor entregará una ficha en papel con una propuesta de ejercicios para realizar de forma autónoma por parte de los usuarios.

Además de estos encuentros rurales, cada 45 días se organizarán quedadas en polideportivos municipales donde, a través de juegos deportivos, se fomentarán nuevas relaciones y se compartirán experiencias. Panadero del Deporte se completa con la actividad Paseos Saludables, dentro del programa Siero Acompaña. La edil Santianes detalló que «consistirán en pequeñas rutas de baja intensidad, de entre 60 y 90 minutos cada una, aproximadamente, adaptadas a las personas participantes». Estas deberán estar inscritas previamente y se desarrollarán, en la medida de lo posible, en espacios naturales.

El punto de partida serán los diferentes centros sociales de las parroquias del concejo. Las personas participantes irán acompañadas de dos guías que, además de garantizar la seguridad del grupo, promoverán las relaciones personales entre los participantes.

Temas

Siero