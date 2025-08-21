Vecinos de Lieres piden la apertura del centro de empresas de Solvay

Vecinos de Lieres, en Siero, se dieron cita este jueves en las instalaciones del antiguo pozo minero de Solvay para reclamar la puesta en ... marcha del centro de empresas proyectado hace años y actualmente paralizado. «Estamos en el centro de Asturias, en una buena ubicación, y es una pena que esto lleve años parado con la falta de puestos de trabajo que hay en esta zona», señaló Eliseo González, vecino de la zona.

Silvia Tárano, edil de Podemos en el concejo, que también participó en la convocatoria, declaró: «Es una promesa más incumplida para la zona rural de Siero. Cuando cerraron los pozos se prometieron alternativas y, después de gastar en torno a un millón de euros, vemos que tampoco esto se traduce en oportunidades para pequeñas empresas y personas autónomas, sin que sepamos ni siquiera el motivo por el que no se finaliza la obra a pesar de llevar meses preguntándolo».

Por eso, desde Podemos urgen al equipo de gobierno a dejar el vivero de empresas en condiciones de ser utilizado y a hacer públicas las condiciones de acceso, que deberán contemplar precios asequibles para atraer iniciativas empresariales.