Vecinos de Lieres y la edil de Podeos, Silvia Tárano, ante el pozo Solvay. E. C.

Vecinos de Lieres piden la apertura del centro de empresas de Solvay

«Estamos en el centro de Asturias, en una buena ubicación, y es una pena que esto lleve años parado con la falta de puestos de trabajo«

A. F. G.

Siero

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:20

Vecinos de Lieres, en Siero, se dieron cita este jueves en las instalaciones del antiguo pozo minero de Solvay para reclamar la puesta en ... marcha del centro de empresas proyectado hace años y actualmente paralizado. «Estamos en el centro de Asturias, en una buena ubicación, y es una pena que esto lleve años parado con la falta de puestos de trabajo que hay en esta zona», señaló Eliseo González, vecino de la zona.

