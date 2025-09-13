El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La pregonera, Bárbara Monte Donapetry, de las fiestas del Ecce Homo. M. VARELA

«La villa de Noreña es un sitio estupendo para vivir»

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico pregonó el Ecce Homo

Marta Varela

Marta Varela

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Bárbara Monte Donapetry, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, fue la encargada este año de pregonar las fiestas del Ecce Homo en Noreña, su tierra natal.

«Le cuento a todo el mundo, quizás en demasiadas ocasiones, que soy de Noreña. Que esta villa es un sitio estupendo para vivir. Que en Noreña nos conocemos y nos apoyamos», indicó Monte Donapetry, quien apuntó que en «un paseo de 100 metros por Noreña ya has bromeado con 20 personas y otras tantas se han interesado por tu familia o te han comentado que estuvieron con tu padre por la mañana». «Es una auténtica comunidad de la que es un orgullo formar parte», remarcó.

Los festejos en honor al Ecce Homo continuan este sábado con una de las actividades más concurridas: la comida en calle. Una cita que tiene como protagonista una degustación gratuita de gochu, a partir de las dos de la tarde en los jardínes del Ayuntamiento de la villa chacinera. La jornada se completa con un gran número de actuciones musicales en distitnos espacios del pueblo a lo largo del día.

