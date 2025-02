«Este es un lugar hermoso para vivir»

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 2 de noviembre 2019, 02:47 | Actualizado 08:40h. Comenta Compartir

Es la República Dominicana un lugar amable, repleto de gentes atentas y dispuestas a acoger al extranjero. Eso dice al menos Miguel Dongil Sánchez (Gijón, 1987), que desde septiembre ha hecho de la isla caribeña su hogar. Escritor, investigador y profesor colaborador de las universidades de Oviedo y Pontificia de Salamanca, es doctor en Historia por la Universidad de La Coruña este joven que pasó un proceso de selección entre más de seis mil investigadores antes de iniciar su aventura y convertirse en profesor de alta cualificación del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Se presentó a la convocatoria internacional hecha por el Gobierno dominicano y allí está, en la que es una universidad pública destinada a la formación de futuros docentes. «Me encuentro muy cómodo, ya que es una de las mejores universidades del país».

Ve Dongil «una gran potencialidad para el desarrollo de proyectos docentes e investigadores», ve apertura al trabajo, de modo que no niega que se encuentra muy bien en el plano puramente profesional. En el personal, más de lo mismo: «Es un país en el que cualquier persona se puede encontrar muy bien si viene con ganas de aportar sus esfuerzos y su trabajo o si quiere venir a descansar», anota.

Claro que sí advierte notables diferencias en el sistema educativo. «Se encuentra en un momento de pleno desarrollo. El Estado se ha marcado como una prioridad fundamental la mejora del sistema educativo en el convencimiento de que es muy importante para el desarrollo futuro del país», explica. Es obvio que comparado con España está en un estadio de desarrollo anterior, «pero creo que tiene un gran potencial para alcanzar unos niveles de desarrollo y excelencia similares en un plazo comprensible de tiempo».

A él, de momento, República Dominicana le ha dado una gran satisfacción a las pocas semanas de llegar. Ha sido nombrado Académico Numerario de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica. Supieron de su trayectoria en el ámbito de la historia, la heráldica, la genealogía y ciencias afines, se lo propusieron y aceptó encantado. «El solemne acto de recibimiento como nuevo académico de número tuvo lugar el 12 de octubre, aprovechando el simbolismo de la festividad del Día de la Hispanidad», detalla.

Hay más razones para la alegría: «El clima, sus gentes, su belleza natural y su patrimonio histórico». Es, en definitiva, «un lugar paradisiaco y hermoso para vivir». Claro que también es cierto que desde la óptica europea el ritmo de vida es más lento. «Aquí se trabaja para vivir y se aprovechan los momentos de descanso para compartir y fomentar los vínculos familiares y sociales».

Pese a todo lo dicho, Asturias siempre está en la cabeza y en este caso concreto, también de una forma muy real. «Asturias está muy presente en Santo Domingo. Hay una colonia asturiana muy trabajadora y que está asentada en el país desde hace muchos años. Hay productos asturianos en los grandes supermercados con los que uno puede sentir cerca a la tierrina», explica. Pero, claro está, le falta la familia y, por qué no decirlo, la sidra. «Aprovecho cualquier momento para hablar de uno de nuestros productos más universales, dado que junto con la revista 'Tiempos historiados', que dirijo, soy embajador de la Candidatura de la Cultura Sidrera Asturiana a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», explica Dongil.

Pero, por el momento, se queda al otro lado del Atlántico. «Mis planes de futuro son desarrollar mi proyecto laboral, seguir escribiendo, divulgando mis conocimientos históricos y colaborar con cuantas instituciones y entidades me contacten. Por ejemplo, ya he participado en un programa de la televisión, en un congreso internacional, me he entrevistado con el embajador de España». Y quiere también «disfrutar la belleza de la República Dominicana».