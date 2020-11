«Nadie sabe qué pasará con el 'Brexit'» La ovetense Ágave Cimadevilla llegó a la capital británica hace once años, a los 18. «Aquí están todas las culturas mezcladas» La ovetense Ágave Cimadevilla ante el Royal Pavilion, en la ciudad inglesa de Brighton. / E. C. ANA RANERA GIJÓN. Domingo, 22 noviembre 2020, 01:39

En Londres, Ágave Cimadevilla (Oviedo, 1991) descubrió la libertad de una ciudad que alberga, en sus entrañas, incontables acentos, gente de paso, sabores y olores de cualquier rincón del mundo y miradas acostumbradas a ver de todo y a juzgar, más bien, nada. Esta asturiana llegó a la capital británica recién estrenada la mayoría de edad, «según me examiné de Selectividad», y, aunque lo hizo para aprender inglés, para cuando consiguió su objetivo, ya le había cogido el gusto a exprimir la vida y la juventud en este maremágnum en el que se revuelven casi nueve millones de habitantes.

Tanta diversidad hace que sus días allí no se parezcan en nada a los que recuerda, de niña, en nuestra región. «Es muy diferente a Asturias y a España en general. Aquí hay gente de todos los colores», cuenta. Y no solo eso, sino que además, nada llama la atención en las calles de una ciudad que ha visto hasta lo inimaginable. «Puedes salir en pijama, que nadie te va a decir nada», asegura.

Lo que más le gusta a Ágave de Londres es que «siempre da oportunidades, al menos, si sabes buscarlas». Ella empezó limpiando en un hotel y ahora trabaja como administrativa en una empresa de telecomunicaciones. «Hay bastante gente de paso y eso hace que haya muchos puestos de trabajo abriéndose y cerrándose», explica.

En el año 2009, cuando esta ovetense pisó, por primera vez, suelo inglés, nuestro país vivía los peores momentos de la crisis económica. «Ya tengo once años cotizados con menos de treinta, mis amigas en España apenas tienen dos o tres», reflexiona. Aunque el 'Brexit' tambalea su futuro, porque desconocen qué rumbo va a tomar Reino Unido. «Nadie sabe qué va a pasar. No sabemos cómo va a sobrevivir económicamente el país», se lamenta.

Unas circunstancias que se agravan por la pandemia mundial que también golpea con fuerza entre sus fronteras, aunque allí se viva de forma diferente. «Las medidas restrictivas son mucho más ligeras que las españolas. La mascarilla, por ejemplo, es obligatoria, pero realmente no lo es. Nadie te dice que te la pongas si no la llevas», asegura. Una ligereza que se incrementa porque en Reino Unido no tienen DNI. «Es complicado controlar dónde vives, es un país mucho más liberal».

Esa libertad es una de las ventajas que ella le encuentra a su vida allí, aunque no se olvida tampoco de todas las que tiene su Asturias. «Echo de menos a mi familia. Aquí tienen una cultura muy despegada, van y vienen», afirma. Tanto que, para ellos, lo normal es ser independientes desde los dieciocho años. «La mayoría se paga la universidad y va a ver a sus padres una vez al mes», se sorprende. «Los británicos no tienen esos lazos que nosotros tenemos», insiste. Y ella, adepta a esa familiaridad española, ya está buscando aviones para aterrizar en los brazos de los suyos esta Navidad.