«Acabamos de arreglar la casa y ahora estamos en las mismas» Los afectados aún se reponen de los daños del accidente del año pasado y reclaman «más control» para unas fiestas del Carmen más seguras BELÉN G. HIDALGO CANGAS DEL NARCEA. Martes, 16 julio 2019, 04:31

Fueron las viviendas de la calle Pelayo de Cangas las más afectadas por la explosión. Muchos de los vecinos aún recuerdan el episodio del 21 de julio de 2018, cuando la onda expansiva daño sus viviendas. «El año pasado nos destrozó la casa. Acabamos de arreglarla y estamos en las mismas», recordó Carmen Riesco, que confesó sentirse «abandonada». El año pasado la onda expansiva reventó el salón y la cocina, dañando las cristaleras y los muebles. En esta ocasión, los daños fueron menores. No así el susto. «Son más los daños psicológicos. Mis padres estaban acostados y levantó la cama», agregó. Exige más medidas de seguridad. «Estamos encima de un polvorín y nos gustaría ver más controles con la pólvora, no sé cómo ni de qué forma. Tiene que estar controlado de alguna manera», lamenta esta vecina, temiendo que se repita un episodio similar que acabe en una desgracia. «La fiesta del Carmen tiene que seguir, pero hay que vivirla con seguridad», señaló Riesco.

En la misma calle vive Maribel Llano. Más tranquila, recordó que su primer acto fue proteger a sus nietas. Estaban durmiendo en el sofá del salón y las ventanas estaban encajadas pero no cerradas. Se abrieron. «Cuando vi la explosión, les puse la almohada encima de la cabeza», rememoró.

«Estamos un poco asustadinos. Estamos justo encima. En la Descarga está todo muy controlado y es diferente. Es el segundo, esperamos que no haya un tercero», apuntó Llano. Aunque confiesa que como canguesa le encantan los voladores, no oculta su miedo. «Todavía tengo un poco el trauma de la última vez. Mi nieta no tenía miedo y ahora hay que agarrarla», apuntó esta vecina. En la explosión de 2018 resultaron dañados las puertas y se rajó el techo del salón. «Cuando hay tiradas bajo todo de las repisas, quito los adornos... Para curarme en salud», explicó, presumiendo de las muchas Descargas vividas.

Pese a todo, Maribel considera que «cada vez hay más seguridad y la gente es más prudente». Por ello, no dudó a la hora de animar a vivir las fiestas. «Seguiremos teniendo pólvora. Sigamos disfrutando de al fiesta como debe ser».