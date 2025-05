Aumenta la silicosis en una Asturias ya sin minas: se duplican los casos en cuatro años

Miriam Suárez Gijón Viernes, 2 de mayo 2025, 21:57 Comenta Compartir

La silicosis, en contra de lo que pudiera parecer, no es una enfermedad del pasado. La incidencia de esta patología incurable, causada por la ... inhalación de polvo de sílice cristalina y muy asociada a los trabajadores de la minería, no ha dejado de crecer en España, y este crecimiento se ha producido en un contexto de declive de la industria extractiva. Asturias no se escapa a esta circunstancia, que el Ministerio de Sanidad ha sometido a análisis para determinar «la magnitud del problema».

Como fruto de ese trabajo, el que dirige Mónica García ha publicado 'La remergencia de la silicosis en España', que recoge la evolución de los partes de enfermedad profesional por exposición a sílice cristalina reconocidos por el sistema de Seguridad Social. Los datos recabados en este estudio revelan que, de los 6.019 partes que se notificaron en estos últimos treinta años, 5.410 se concentran en el período que va de 2007 a 2023. En el caso concreto de Asturias, se reseñan 137 certificaciones en total, de las cuales una cuarta parte se presentaron entre los años 2020 y 2023. Aunque las cifras no son ni mucho menos alarmantes en términos absolutos, sí contribuyen a una tendencia generalizada que preocupa a los responsables de salud pública. «España es uno de los países donde se ha producido una remergencia de la siliciosis de forma más intensa durante el siglo XXI», consideran los autores del estudio, Montserrat García Gómez, Alin Manuel Gherasim (ambos de la subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral), Alfredo Menéndez-Navarro (catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada) y la socióloga francesa Catherine Cavalin (investigadora permanente del CERMES3). Expertos en salud pública creen necesario prestar atención a otras patologías relacionadas con la exposición al sílice, más allá de las respiratorias En la Asturias sin minas, se ha pasado de 5 partes por silicosis en 2020 a los 12 notificados a la Seguridad Social cuatro años después. Más del doble. Ese incremento, como ocurre en el resto del país, se asocia a actividades productivas diferentes a las que tradicionalmente se consideraban desencadenantes de esta enfermedad respiratoria. Esos nuevos sectores de riesgo están siendo reevaluados por distintas agencias de salud pública. En lo que se refiere al Principado, destacar que la construcción viene generando tantos partes por exposición a sílice como la extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba. El siguiente sector con mayor incidencia de partes de la enfermedad sería el catalogado en el estudio del Ministerio como extracción de minerales no metálicos ni energéticos. Se observa, asimismo, una reducción de seis años en la edad de los pacientes atendidos por diagnóstico principal de silicosis desde 2007: de 73 a 67 años. El estudio encargado por Sanidad refiere, además, que los trabajadores expuestos a polvo de sílice cristalina, aparte de silicosis, pueden desarrollar otros procesos patológicos más allá de la sintomatología respiratoria. Y apuntan la necesidad de poner el foco muy especialmente en enfermedades disinmunes y autoinmunes sistémicas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

salud

Asturias