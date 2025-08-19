El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La avería de un vehículo en el túnel de Entrerregueras obliga a desviar el tráfico por Pajares. Alex Piña

La avería de un vehículo en el túnel de Entrerregueras corta la autovía del Huerna hacia León

El tráfico ya ha sido restablecido

O. Villa

Martes, 19 de agosto 2025, 20:36

La avería de un vehículo en el interior del túnel de Entrerregueras, en la Autopista del Huerna, hizo necesario desviar el tráfico en dirección a León a través del Puerto de Pajares durante parte de la la tarde del martes. La situación se unió a la generada por la continuidad de las obras de conservación que se están llevando a cabo en la autopista, y que en la zona de Asturias tiene varios kilómetros con una sola calzada y un carril por sentido activados.

Cerca de las nueve de la noche, se volvió a abrir la Autopista al tráfico.

