La avería de un vehículo en el túnel de Entrerregueras corta la autovía del Huerna hacia León
El tráfico ya ha sido restablecido
O. Villa
Martes, 19 de agosto 2025, 20:36
La avería de un vehículo en el interior del túnel de Entrerregueras, en la Autopista del Huerna, hizo necesario desviar el tráfico en dirección a León a través del Puerto de Pajares durante parte de la la tarde del martes. La situación se unió a la generada por la continuidad de las obras de conservación que se están llevando a cabo en la autopista, y que en la zona de Asturias tiene varios kilómetros con una sola calzada y un carril por sentido activados.
Cerca de las nueve de la noche, se volvió a abrir la Autopista al tráfico.
