Carmen Moriyón: «La cooficialidad amable de Barbón es una tontería»

Diez años después del congreso fundacional de Foro Asturias, el partido que ahora preside Carmen Moriyón se plantea la necesidad de «reafirmarnos en lo ... que empezamos siendo y perdimos por el camino», así como de «reformular nuestros principios para poder dar respuestas adecuadas a la nueva sociedad asturiana». Ese es el propósito del congreso extraordinario que se celebrará el próximo mes de junio y que el partido afronta como una refundación tras las tensiones internas que llevaron a la expulsión de Francisco Álvarez-Cascos.

Incluso se matizarán cuestiones «menores», como el hecho de que «figuremos en los estatutos como un partido nacional, cuando no lo somos» o «estemos registrados como Foro de Ciudadanos, cuando nosotros queremos ser Foro Asturias, que es como nos conoce la gente». De este proceso de catarsis, saldrá un partido «reformista, moderado y de centro», que «no pretende ocupar el espacio de Ciudadanos, sino recuperar el espacio que nosotros perdimos» desde que Foro alcanzó la Presidencia del Princiado en 2011.

Moriyón esbozó las líneas maestras del renacimiento de Foro en el transcurso de una entrevista en 'La Lupa', que anoche emitió Canal 10 y en la que no faltaron las alusiones a Francisco Álvarez-Cascos. El ex-ministro y referente del partido hasta su expulsión, entre otros asuntos por discrepancias de tesorería, «se creía que sin él Foro no era nada, pero es él quien no es nadie políticamente en Asturias sin Foro», subrayó la actual presidenta de la formación.

Y no perdió la ocasión de recordar que «el señor Cascos desapareció en 2019 dejándonos una deuda con los proveedores de 350.000 euros, y no apareció de nuevo hasta que supo que teníamos grupo parlamentario».. Pero, aparte de «las decepciones» pasadas, cuyo relató ocupó buena parte de la entrevista, Carmen Moriyón se refirió «al año doloroso y difícil por la pandemia» -defendió la necesidad de ampliar el hospital de Cabueñes y de recuperar la actividad de los quirófanos- y a otros asuntos de actualidad, como es la posible cooficialidad del asturiano.

Un tema que tiene su miga para un partido como Foro: «La lengua de mis antepasados no vale menos que la lengua de los antepasados de los gallegos, por ejemplo». Con esta declaración ya se veía venir que, en opinión de Moriyón, «se debe proteger el asturiano para que no desaparezca». ¿Significa eso que Foro apoyará la cooficialidad que plantea el Gobierno regional? «Barbón es quien tiene que hacer una propuesta y, cuando la haga, ahí estaremos, debatiéndola». De mano, «su cooficialidad amable me parece una tontería»

Es más, aunque Carmen Moriyón está convencida de que un partido que se denomine Foro Asturias debe defender su lengua, «nuestra forma de proteger el asturiano seguramente no será igual a la del PSOE, Podemos o Izquierda Unida». Un debate que está al rojo vivo en el Parlamento asturiano y también en el seno del partido, ya que, según reconoció Moriyón, «en Foro hay personas a favor de la cooficialidad y otras en contra».

Durante la entrevista, puntualizó también que su apoyo a los presupuestos de Barbón no es indefinido, sino que «se verán cada año». Y que «hay demasiado marketing, pero poca fuerza a la hora de defender las cosas de Asturias». En cuanto a la política nacional, habló de las elecciones madrileñas -«se votó contra la soberbia de Pedro Sánchez»- y del pacto suscrito con el PP para acudir juntos a las últimas elecciones generales: «La coalición funciona bien y con Pablo Casado siempre me entendí. Si se repite o no, habrá que verlo cuando llegue el momento».