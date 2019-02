Los Perdíos, a ritmo de batuka 00:25 Los charangueros de Perdíos de los Nervios al completo en sus últimos días de ensayos. / PALOMA UCHA Este año han decidido cambiar «radicalmente» su estilo dance habitual MARLA NIETO Jueves, 28 febrero 2019, 02:56

«Será una charanga totalmente nueva, cambiamos radicalmente el estilo». Así de «rompedores» se muestran Perdíos de los Nervios, una agrupación que participa en el antroxu desde hace ya veinte años. Hasta ahora, reconoce, su nombre ha hecho siempre honor a lo «caóticos» que son a la hora de organizarse y de ser responsables con los ensayos: «Teníamos que hacer algo, por eso nos dimos un toque de queda a nosotros mismos y decidimos variar la línea que habíamos seguido hasta el momento», explicó el portavoz, Sergio Álvarez. Comenzaron por elaborar unas coreografías «más marcadas» a ritmo de batuka, dejando atrás el dance. «Hemos contratado a un profesional para lo que es el baile y en cuanto al tema de la percusión, a un profesor de música del Conservatorio que nos ayudó a mejorar la calidad de las canciones», confesó. Además, las telas de sus trajes las compraron por internet. «Son más exóticas, proceden de Asia».

Para quitarse de la fama que se les estaba atribuyendo, pensaron incluso cambiar de nombre. Sin embargo, dijo el portavoz, «al final decidimos quedarnos con Perdíos pero trabajar muy duro para deshacernos de esa etiqueta». Ya el año pasado estuvieron al límite con los tiempos: «Pensamos que no llegaríamos, salimos al antroxu por los pelos».

Este año serán 45 'perdíos' los que formen parte del carnaval, tres más que el año pasado. «Cada vez somos más gente joven, los mayores ceden sus puestos a los que llegan, aunque no se salen de la agrupación, sino que se mantienen en una segunda línea», anotó Álvarez. Probablemente sean la única agrupación que no está «del todo de acuerdo» con el hecho de que haya menos charangas. «Hay menos, pero somos muchos más miembros en cada una. Ninguna baja de las 35 personas y algunas llegan a sobrepasar las 60, algo que nunca se vio años atrás». Los Perdíos creen que «no se habilitan espacios suficientes donde poder ensayar» y que «los vecinos se quejan mucho». Por ello, dicen, «la gente no se atreve a montar una charanga, lo que hacen es simplemente unirse a las existentes». Aún así, sí que coinciden con las otras ocho en que «si hubiese más sería todavía más divertido de lo que ya de por sí es».

Inoportuno esguince

Como anécdota «poco graciosa», destacan la caída de una componente de la charanga incorporada este año al realizar uno de los bailes el pasado domingo. «Se hizo un esguince. No podrá salir este antroxu, por eso queremos hacerle un homenaje y dedicarle todas nuestras actuaciones estos cinco días de carnaval».

Con este suceso se auguran unas coreografías complejas y diversas novedades por parte de los (ya no tan) Perdíos de los Nervios.