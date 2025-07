La Policía Local cierra una escuela de surf sin licencia en Salinas

Yolanda De Luis Castrillón Sábado, 12 de julio 2025, 00:00 Comenta Compartir

La Policía Local de Castrillón cerró en la mañana de ayer una escuela de surf en Salinas que operaba sin licencia y sin contar con los suministros básicos para la atención a los 71 menores que estaban alojados en un inmueble situado en la calle Bernardo Álvarez Galán.

En septiembre del año pasado la Guardia Civil plantea una denuncia contra esta actividad y el Ayuntamiento constata que no cuenta con licencia de albergue turístico o escuela de surf y notificó al titular la orden de paralización de la actividad.

Aún así, este año la Policía Local pudo comprobar que la orden no se había acatado y ya en junio notificó el precinto del inmueble y como medida cautelar avisó del corte de suministros de electricidad y agua, algo que finalmente se llevó a cabo este miércoles tras realizarse el precinto la pasada semana.

A pesar de ello, como ayer mismo pudo constatar la Policía Local, había indicios de que la actividad no había cesado y que al no tener suministros se utilizaba un generador eléctrico y bidones de agua durante el día, mientras que en horario nocturno los menores no disponían de luz.

La Policía Local puso de nuevo los hechos en conocimientos de la Fiscalía de Menores y ésta recomendó a los titulares de la actividad que dieran aviso a las familias para que recogieran a sus hijos con edades comprendidas entre los trece y los diecisiete años. Tampoco se hizo caso de esa petición y finalmente ayer la Policía Local identificó a los jóvenes cuando se disponían a coger dos autobuses que les iban a llevar de excursión para informar a sus familias de la situación y pedirles que los recogieran.

Las actuaciones en relación a la actividad de esta escuela de surf vienen de largo, aunque los frecuentes cambios de razón social por parte de la empresa dificultaron las resoluciones administrativas de cierre desde hace una década.