Las comunidades de vecinos «en pie de guerra» con la oficina técnica de Castrillón

Los problemas por la falta de personal en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Castrillón no cesan. Así lo denuncia el PSOE ... desde donde señalan que las licencias urbanísticas en el concejo «acumulan retrasos intolerables» afectando no solo a empresas y emprendedores sino también a vecinos y comunidades.

Unos de los últimos afectados son dos comunidades de propietarios de Raíces y Piedras Blancas que llevan meses tratando de eliminar las barreras arquitectónicas en sus edificios. En noviembre presentaron la licencia para llevar a cabo la obra, sin embargo, aún no han recibido respuesta del Ayuntamiento. «Lo único que te dicen es que no tienen personal, que han metido gente y que es un tema prioritario pero no saben cuando lo van a hacer y tengo a los vecinos en pie de guerra», señalan desde la administradora de ambas comunidades.

No obstante, según asegura Iván López, portavoz del PSOE, «la situación no es menos grave en las zonas cercanas al aeropuerto, donde está pendiente el desarrollo de un aparcamiento estratégico. Hay empresas que cuentan con subvenciones europeas que no pueden ejecutar porque el Ayuntamiento de Castrillón sigue sin otorgar las licencias necesarias».

La intención del gobierno local es reforzar la oficina técnica municipal incorporando más personal

La intención del gobierno local es reforzar la oficina técnica con la incorporación de dos arquitectos, dos arquitectos técnicos, un técnico de administración general y dos administrativos. Algunos de los puestos como el de arquitecto y administrativo se han cubierto, sin embargo, el rechazo al presupuesto en el último pleno ha dilatado todo el proceso.

«La oficina técnica funciona bajo mínimos, y sus profesionales no dan abasto. Es inaceptable que tengan que dejar de lado su función principal —la tramitación de licencias de construcción— para dedicarse a tareas como la preparación de informes para las fiestas, que parecen ser la única prioridad del gobierno municipal», señala Iván López, quien afea además la gestión del gobierno local.

«El personal técnico no puede hacer más de lo que hace. No se trata de una falta de voluntad, sino de una falta de medios y de dirección política», afirma el portavoz del PSOE, quien exige al gobierno loca «que cubra de inmediato todas las plazas vacantes en el Ayuntamiento y que priorice la tramitación de obras y licencias. Es urgente evitar que familias enteras se arruinen por culpa de un gobierno incapaz de gestionar lo más básico».

De igual forma, desde el PSOE señalan que la avocación de competencias a Gustavo Prieto ha repercutido también en esta situación. «La responsabilidad ha recaído ahora en el concejal de Hacienda, que en todo este tiempo no ha sido capaz ni de negociar un presupuesto ni una modificación presupuestaria con la oposición», aseguran.