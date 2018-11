Tal y como aparece en el convenio de creación en 2014 de la Cátedra de Movilidad Thyssenkrupp Elevator, sus objetivos iniciales eran: Fomentar las actividades de investigación, desarrollo e innovación; las actividades de difusión y transferencia de conocimiento y las actividades de formación en el ámbito de la movilidad sostenible, así como la colaboración en el diseño y aplicación de programas de interés mutuo y de relevancia para la sociedad asturiana. Estos se engloban en:

- Facilitar a través de proyectos concretos de I+D+i el acceso de jóvenes titulados, así como el fomento y la formación de la actividad de I+D+i en un entorno multinacional y multidisciplinar.

- Potenciar y fomentar la cultura de I+D+i como factor de competitividad y desarrollo económico sostenible.

- Fortalecer un entorno adecuado para la creación, mantenimiento y retención de talento creador e innovador que favorezca la atracción de investigadores en entornos multinacionales así como maximizar la efectividad de la colaboración universidad-empresa.

Las actividades realizadas por la Cátedra en sus cuatro años y medio de existencia han sido acordes con estos objetivos. Así, desde la Cátedra se han financiado determinadas actividades de docencia especializada, como son los Trabajos Fin de Máster, cuando el tema que abordaban era de interés para thyssenkrupp, contribuyendo así a aligerar los gastos que estas actividades representan para los departamentos y grupos de investigación universitarios. Además, los alumnos que realizaron estos Trabajos Fin de Máster parcialmente financiados por la Cátedra, han estado en especial contacto con thyssenKrupp, lo que supone su primer contacto con la realidad de la empresa y además les coloca en un lugar especialmente visible de cara a una posible incorporación a la misma.

Algo parecido ha pasado con otra de las actividades de la Cátedra: los Premios a los mejores Trabajos Fin de Máster realizados en la Universidad de Oviedo sobre temas de interés para thyssenkrupp. Estas actividades alrededor de los Trabajos Fin de Máster van esencialmente dirigidas al alumnado y al profesorado que tutela al alumnado, y facilitan el mutuo conocimiento entre estos y la empresa.

Sin embargo, los objetivos de la Cátedra no se restringen a este ámbito esencialmente docente, sino que también pretenden conectar a la empresa con las actividades de investigación de la Universidad de Oviedo. Desde la Cátedra se ha podido asesorar a la empresa sobre dónde se podían encontrar grupos de investigación con actividades de especial interés para thyssenkrupp, ayudando al mutuo conocimiento. Sin embargo, es importante destacar que la Cátedra no ha actuado como único punto de encuentro entre los grupos de investigación y thyssenkrupp, ya que las actividades de colaboración entre ambos existían mucho antes de que la Cátedra existiera y han seguido existiendo, afortunadamente, al margen de la Cátedra. Lo que sí es cierto es que ha servido para mejorar el conocimiento mutuo y, además, la Cátedra ha servido para colaborar en la financiación de una actividad de investigación de especial relevancia en el Principado de Asturias: las llamadas 'Primas Proof of Concept', financiadas por thyssenkrupp a través de la Cátedra de Movilidad y por el IDEPA. Estas primas están destinadas a grupos de investigación de la Universidad de Oviedo con desarrollos tecnológicos en materias de interés para thyssenKrupp en el marco de las estrategias para la especialización inteligente (RIS3), y que mediante estas ayudas acercan estos desarrollos a productos finales.

En resumen, el alumnado y el profesorado de la Universidad de Oviedo han conseguido financiación desde la Cátedra de Movilidad para la realización de actividades de docencia e investigación directamente relacionadas con los temas de interés para thyssenkrupp y, en contrapartida, thyssenkrupp ha podido tener un contacto muy estrecho con la Universidad de Oviedo para la captación y retención del talento que en ella se desarrollaba entorno a estas actividades.

Ámbito de actuación

El ámbito de actuación de la Cátedra de Movilidad son todas las tecnologías que ayuden a mejorar las prestaciones de los sistemas dedicados al transporte vertical y horizontal de personas. Entre ellas se incluyen las relacionadas con la movilidad urbana, sistemas de transporte horizontal, pasillos de aceleración, entornos virtuales, visión artificial y digitalización.

Por parte de la Universidad de Oviedo, el responsable actual de todas las cátedras es el profesor Enrique Covián Regales, habiéndolo sido anteriormente la profesora Ana Valdés Llaneza. El director de la Cátedra de Movilidad es (y ha sido en todo momento) el profesor Francisco Javier Sebastián Zúñiga. Además de estas personas, la institución ha puesto al servicio de la Cátedra el personal de administración y servicios (PAS) del Vicerrectorado de Investigación (inicialmente) y de la Fundación Universidad de Oviedo (actualmente). Destaca la importancia del anterior Director de la EPI de Gijón, Hilario López García, en la gestación de la misma en el año 2014.

Por otra parte, es muy de destacar la implicación de thyssenkrupp con la Cátedra, con el entusiasmo que Javier Sesma Sánchez (Director General de thyssenkrupp Elevator Innovation Center) ha puesto en las actividades de la Cátedra. Además, ha habido personas de la empresa directamente encargadas de la interlocución con la universidad, destacando Patricia Folgueras Junco, Isabel González Mieres y Jose Mendiolagoitia Juliana, entre otros.

Repercusión en la empresa/sociedad

Las múltiples actividades realizadas en esto cuatro años de vigencia de la Cátedra de Movilidad pueden clasificarse como:

- Actividades relacionadas con Trabajos Fin de Máster realizados en la Universidad de Oviedo. Estas actividades engloban premios a los mejores Trabajos Fin de Máster ya realizados y que estén directamente conectados con temas de interés para thyssenKrupp y ayudas a la financiación a Trabajos Fin de Máster que ya se están realizando y que igualmente se realizan sobre temas del ámbito de interés de thyssenkrupp.

- Premios a la excelencia académica en una titulación directamente ligada al ámbito de la empresa.

- Incorporación de estudiantes desde la universidad al mundo laboral a través de Gestión de becas y prácticas en empresa. Fomento y patrocinio de actividades de difusión y comunicación de la cultura tecnológica y de la innovación. Otras actividades encaminadas a visualizar las actividades de la empresa entre el alumnado de la Universidad de Oviedo (por ejemplo, facilitando visitas guiadas al thyssenkrupp Elevator Innovation Center).

- Promoción de la transferencia tecnológica desde la Universidad de Oviedo, cofinanciando, junto con el IDEPA, cuatro proyectos de investigación en el contexto de las «Primas Proof of Concept». Estas primas están destinadas a acercar desarrollos a productos finales.

Vinculación Cátedras-Universidad

Admitiendo lo peligroso que siempre es generalizar y elaborando una respuesta a esta pregunta basada en la experiencia con el thyssenkrupp Elevator Innovation Center, la respuesta es tremendamente positiva. Claramente ha habido un beneficio para el alumnado y para el profesorado de la Universidad de Oviedo, habiéndose conseguido un mejor conocimiento mutuo y un complemento de formación para determinados alumnos, que puede facilitar su incorporación como trabajadores altamente cualificados a la empresa. Asimismo, la empresa ha podido favorecer la formación e intercambio de conocimiento y tener una visión más nítida de las habilidades y potencialidades del alumnado y del profesorado de la Universidad de Oviedo.

Retos de futuro

El reto es impulsar oportunidades de colaboración en nuevos proyectos conjuntos y seguir manteniendo las actividades de fomento de la cultura de la innovación, favoreciendo la formación e intercambio de conocimiento universidad-empresa. Queremos conseguir una mayor participación del alumnado y del profesorado en nuestras actividades. También sería interesante trasladar la filosofía de los premios y de las ayudas a los Trabajos Fin de Máster a actividades con mayor carga en investigación, como son las tesis doctorales.