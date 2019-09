«Todos los cigarrillos electrónicos llevan sustancias tóxicas y cancerígenas» Un hombre fuma un cigarrillo electrónico en una cafetería, donde su uso está permitido. / BORJA AGUDO Médicos asturianos alertan de los riesgos de los vapeadores y urgen que se les aplique la misma normativa que al tabaco de combustión LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Martes, 24 septiembre 2019, 03:05

Los cigarrillos electrónicos no son inofensivos. Lo repiten por activa y por pasiva los médicos, que alertan de las consecuencias para la salud aparejadas al uso de estos dispositivos. Unas consecuencias que aún pueden no ser muy visibles, pero que lo serán en unos años: daños pulmonares, enfermedades coronarias y mayor riesgo de infarto son solo algunas de ellas. «Todas las formas de cigarrillo electrónico, tanto los que llevan nicotina como los que no, son nocivas para la salud porque llevan sustancias tóxicas y cancerígenas», dice José Manuel Iglesias, coordinador del grupo de atención al tabaquismo de la Sociedad Asturiana de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc). Y lo reafirma el jefe de neumología del Hospital San Agustín, Manuel Martínez: «El tabaco es malo, lo tomes como lo tomes y los llamados cigarrillos electrónicos o vapeadores siguen siendo tabaco».

En Estados Unidos, donde un 20% de los menores de edad usan estos dispositivos, se han detectado al menos 380 casos de enfermedad grave asociados al consumo de cigarrillos electrónicos y seis personas han fallecido ya. «Tenían en común que todos eran vapeadores», apunta Iglesias. En Asturias, esta nueva modalidad aún es residual. La última Encuesta de Salud dibujaba hace dos año el siguiente panorama: el 2% de la población decía ser consumidor diario de cigarrillos electrónicos y un 3% confesaba haber vapeado en alguna ocasión. «Pero como ahora se venden en los estancos, está aumentado el consumo». Los expertos reconocen no saber qué efectos tendrá a medio y largo plazo en la población, cuánto tiempo tardará en manifestarse esa toxicidad, pero no les cabe ninguna duda de que acabará haciéndolo. Pasó con el tabaco de combustión. Transcurridos «cuarenta o cincuenta años, se comprobaron los destrozos que provocaba en la salud», recuerda Martínez.

Regular la publicidad

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que dirige la asturiana María Luisa Carcedo, está dispuesto a modificar la actual ley antitabaco para regular el cigarrillo electrónico y los vapeadores. «Es de lo más sensato y loable», considera el neumólogo Manuel Martínez. También José Manuel Iglesias urge a poner coto a estas prácticas. «Pedimos que se les aplique la misma normativa que rige para el tabaco. Los vapeadores no podrían usarse en espacios públicos», demanda tras incidir en los posibles efectos negativos que el vapor exhalado podría tener también en los denominados fumadores pasivos. Del mismo modo, Iglesias incide en la necesidad de regular la publicidad que, considera, «se está incrementando» peligrosamente.

Mientras se aborda una modificación de la ley, y «puesto que no se pueden excluir los riesgos para la salud asociados al uso o exposición de cigarrillos electrónicos», lo que ha hecho ya el ministerio es recomendar que no se usen. Y que no lo hagan especialmente los jóvenes, las embarazadas y los no fumadores.

Nuevos adictos

Tanto Manuel Martínez como José Manuel Iglesias descartan que su uso ayude a los fumadores a abandonar el hábito. «No existe ningún estudio clínico serio que permita concluir que el cigarrillo electrónico es útil para este fin», anota el jefe de neumología del San Agustín. Por el contrario, «más bien es la puerta de entrada para que más personas, sobre todo los jóvenes, se conviertan en adictos a la nicotina», añade el coordinador del grupo de atención al tabaquismo de la Samfyc.

Afirma Iglesias que estos dispositivos también provocan adicción. De hecho, en la unidad de desintoxicación tabáquica del Área Sanitaria IV, en la que él trabaja, «hemos tenido pacientes que vienen a desengancharse del cigarrillo electrónico».