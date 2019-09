Un condenado del 'caso Renedo' pide que se confirme que no debe pagar al Principado RAMÓN MUÑIZ MADRID. Viernes, 20 septiembre 2019, 03:35

El Tribunal Supremo dictó la semana pasada la sentencia definitiva del 'caso Renedo', pero sigue la cascada de aclaraciones y matices solicitados por los condenados. Este trámite permite a los afectados plantear que si se le aplican los mismos criterios que a otros sentenciados les correspondería una pena menor, tal y como ya ha hecho la representación del empresario Víctor Manuel Muñiz, que pide para sí el mismo rasero que para María Jesús Otero.

La defensa de Marta Renedo sigue esa senda y recuerda que al resto de acusados principales se les rebajó la condena al apreciarse el atenuante de dilaciones indebidas. Es decir, que, como el proceso duró mucho, se les debía compensar. A la funcionaria en cambio no se le ha rebajado un solo día, y su letrado calcula que como poco tocaría restarle uno de los nueve años de condena. Además menciona otros razonamientos que podrían favorecer a su cliente.

Distinto es el complemento de sentencia que el letrado Javier Díaz Dapena plantea para su cliente, Alfonso Carlos Sánchez. El dueño de APSA fue junto a Otero el más beneficiado de su paso por el Tribunal Supremo, toda vez que se le absolvió de los delitos de falsedad y malversación y liquidaría su responsabilidad con dos años y ocho meses de prisión. A Sánchez le dejaron la multa de 1,9 millones pero la sentencia no se pronuncia sobre si debe o no pagar además responsabilidad civil, esto es, devolver algún dinero al Principado.

El abogado recuerda que la Audiencia Provincial sí le condenó a esa indemnización junto a Otero y Muñiz, pero entiende que era porque entendía cometida la malversación. Como ahora se le absuelve de ello y se le deja solo el delito de cohecho, razona que no cabe indemnización al Principado: el cohecho o soborno es un regalo que no afecta directamente al erario, viene a apuntar. Para que no haya lugar a dudas, pide al Supremo que lo confirme así.