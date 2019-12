Las consultas, sin sustitutos para la Navidad Usuarios, aguardando para entrar en consulta en el centro de salud de El Llano, en Gijón. / PALOMA UCHA Médicos y enfermeras advierten de que las bolsas carecen de personal suficiente para cubrir vacaciones | Señalan que la situación puede ser más delicada que el pasado verano, por la elevada patología, y reclaman contratos de más larga duración LAURA MAYORDOMO OVIEDO. Lunes, 16 diciembre 2019, 04:17

Se avecinan fechas complicadas en el calendario sanitario regional. La Navidad, con buena parte del personal médico y de enfermería disfrutando de permisos o vacaciones, volverá a poner de manifiesto el exiguo número de efectivos con que cuenta el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para buscar sustitutos que cubran esas ausencias, por más que la planificación de las plantillas limite a un 30% los que pueden coincidir de permiso a un mismo tiempo. «Hoy por hoy no hay posibilidad de cubrir esas ausencias. Cada vez hay menos médicos de familia en la bolsa. Ahora mismo está a cero», constata el presidente del Sindicato Médico (Simpa), Javier Alberdi.

La situación se replica en el colectivo de enfermería. Cada vez es más habitual, como ocurrió por ejemplo esta semana en el Área Sanitaria II (la de Cangas del Narcea), que la bolsa de demandantes de empleo esté vacía. Esto es, que no haya a quién recurrir para cubrir una sustitución. Es una situación, la de la escasez de personal, de la que el sindicato Satse viene alertando «desde hace tiempo».

La falta de personal para cubrir las ausencias es una situación que se viene repitiendo desde hace unos años y que es más evidente en momentos determinados, como pueden ser las vacaciones estivales o las navideñas. La diferencia, apuntan unos y otros, es que ahora el problema se agudiza debido al incremento de la demanda asistencial en Atención Primaria como consecuencia de las patologías propias de la estación invernal -catarros y bronquitis empiezan a copar las agendas-, a lo que se suma la actividad propia de las campañas de vacunación de la gripe.

Afortunadamente, señala Alberdi, «las previsiones apuntan a que el pico de la gripe se dé a mediados de enero, porque si se adelantara tendríamos un grave problema», estima. «Esta época es peor que el verano y obliga a hacer auténticos encajes de bolillos para cubrir los descubiertos en los centros de salud», añade un médico de familia gijonés con años de experiencia.

«Se requiere una planificación más ordenada en Atención Primaria», opinan fuentes del Satse, que ponen de manifiesto que, en el colectivo de enfermeros lo habitual es que «no se sustituya a todo el personal, sino a la tercera o cuarta persona que falta» en un determinado centro de salud.

Cierre de algún centro

Así las cosas, y «aunque no se apolíticamente correcto, no sería descabellado que se cierre algún centro», advierte Javier Alberdi pensando en los centros de salud periféricos. En los urbanos, donde da por seguro que los problemas serán recurrentes, no habrá más solución que aumentar la carga de trabajo de los médicos que estarán esos días pasando consulta y que deberán asumir las cartillas de los compañeros ausentes.

La situación «va a ir a peor», asegura el presidente del Simpa porque, explica, a la falta de suplentes en Atención Primaria se suman las jubilaciones previstas en los próximos cuatro años: 300 profesionales, entre médicos de familia, pediatras y médicos del SUAP y del SAC, los encargados de las urgencias extrahospitalarias. Solo entre 2020 y 2021 serán más de un centenar los médicos de familia que cesarán su actividad al cumplir los 65 años. Y «por mucho que se hayan incrementado las plazas de MIR en la especialidad, no tendremos a esos médicos hasta dentro de cuatro años», anota.

Dice Alberdi que «las cosas se han hecho muy mal, sobre todo durante los primeros años de la década» y que fueron «muchos» los demandantes de empleo a los que «se maltrató» y optaron por abandonar la región para ir a trabajar a comunidades con mejores condiciones, sobre todo económicas. «Se necesitan medidas urgentes. Y atraer a gente de fuera», insta a la Administración regional.

Uno de los 'ganchos' para captar profesionales, coinciden Simpa y Satse, es ofrecer mejores contratos y de mayor duración. Porque, señala el sindicato de enfermeros, las condiciones actuales, con contratos hasta de un día, disuaden a numerosos demandantes de empleo que en, en muchas ocasiones, no responden a las llamadas por la poca anticipación con las que se les ofrecen los contratos y el poco «atractivo» de trabajos de una semana o, en el mejor de los casos, de pocos meses.