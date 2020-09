Coronavirus en Asturias | Personal sanitario, docentes y policías, sin cuarentena si la PCR da negativo Una sanitaria en el Huca. En el vídeo, protesta de los celadores, que reclaman ser considerados personal de riesgo. Los profesionales rechazan la nueva medida del Ministerio de Sanidad: «es irresponsable, absurda y discriminatoria» EVA FANJUL GIJÓN. Viernes, 11 septiembre 2020, 02:02

«Absurda», «irresponsable», «incoherente», «discriminatoria». Estos son algunos de los calificativos utilizados por los colectivos de profesionales asturianos de los considerados servicios esenciales frente a la pandemia (sanitarios, docentes y policías, entre otros), tras conocer que, a partir de ahora, si alguno de ellos mantiene un contacto estrecho con un paciente de covid no tendrán que guardar cuarentena si la prueba PCR da negativo. Este cambio sustancial en el manejo de los contactos estrechos es uno de los que recoge la actualización de la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de covid-19', que este lunes publicó el Ministerio de Sanidad.

La exención afecta al personal sanitario y sociosanitario; las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a quien trabaje en centros educativos, entre otros. El ministerio puntualiza que estos trabajadores con una PCR negativa podrán continuar con su actividad laboral «si han mantenido las medidas recomendadas en cada caso para prevenir la transmisión, y tras una valoración por el servicio de prevención de riesgos laborales si procede». Después, se les recomienda «realizar una autovigilancia estrecha de la aparición de síntomas, una observancia máxima de las medidas de prevención de la infección y establecer un seguimiento activo». En la práctica, la decisión de Sanidad les excluye de la cuarentena que sí exige e impone al resto de la población cuando se está en contacto estrecho con un enfermo, incluso si la PCR da negativo.

«Con la covid no se juega»

Los profesionales sanitarios del Principado se oponen a la medida. «No responde a criterios de salud», sino a otros intereses. «Tenemos una amarga experiencia en este tema y una de las cosas que nos ha enseñado el coronavirus es que con él no se juega porque las consecuencias son muy graves», apuntaba ayer el presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Alejandro Braña. Está convencido de que se trata de una medida que «las autoridades sanitarias acabarán dando marcha atrás». En primer lugar, recuerda que «una PCR negativa no garantiza al 100% que un contacto estrecho con un caso de covid no esté infectado. Dan falsos negativos y hay muchos asintomáticos».

El secretario general del Sindicato Médico (Simpa), Javier Alberdi insiste en que «hablan de autovigilancia, pero si soy asintomático ¿cómo me vigilo?». Esto supone una «discriminación absurda» para los profesionales afectados: «Todos somos iguales ante el virus, las medidas o valen para todos o para ninguno», defiende. Luis Vega, de Usipa, cree que «estas medidas de seguridad adecuadas ya fueron objeto de controversias en la oleada primaveral». Para Vega, la cuestión es «hasta qué punto los criterios de salud pública se ven condicionados por los problemas de disponibilidad de profesionales». Unos trabajadores que «no han recibido ninguna compensación por su labor durante la pandemia. Por contra, solo ven disminuidos sus derechos», denuncia Belén García, del sindicato de enfermería Satse.

En educación, la modificación eleva la alerta. Desde ANPE, su presidente, Gumersindo Rodríguez, pide que «se garantice la seguridad sanitaria y se cumpla el protocolo covid». Mientras, Maximina Fernández, secretaria general del sector de Enseñanza de UGT avisa: «En el momento que haya un positivo en un aula todos los alumnos y los profesores irán a cuarentena». Por su parte, Tino Brugos, de Suatea, habla de «incoherencia, porque por mucho contagio que haya, tiene que haber actividad presencial y eso entra en contradicción con los criterios de salud». Para la Asociación de agentes de la Policía Nacional y de la Guardía Civil, Jusapol, «para guardar la cuarentena solo hay que organizan bien los turnos», asegura el portavoz en Asturias, Mario Villaveirán.