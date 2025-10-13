El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde Iván Fernández y el edil Jorge Suárez junto a la valla. LVA

La ‘Foguera’ de Trasona se protege con un vallado perimetral

R. D.

TRASONA.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Corvera ha instalado una valla de madera en el perímetro de la zona donde se celebra la tradicional hoguera de San Juan ... en Trasona cada 23 de junio. Se trata de una actuación preventiva y destinada a proteger a los asistentes a este evento multitudinario y, además, como un refuerzo permanente durante todo el año. La valla es de madera, tiene 35 metros de longitud y la inversión ha sido de 2.000 euros.

