La ‘Foguera’ de Trasona se protege con un vallado perimetral

El Ayuntamiento de Corvera ha instalado una valla de madera en el perímetro de la zona donde se celebra la tradicional hoguera de San Juan ... en Trasona cada 23 de junio. Se trata de una actuación preventiva y destinada a proteger a los asistentes a este evento multitudinario y, además, como un refuerzo permanente durante todo el año. La valla es de madera, tiene 35 metros de longitud y la inversión ha sido de 2.000 euros.

La estructura ya se ha colocado en la zona del terraplén natural que rodea el espacio, con una altura que varía entre un metro y dos metros y medio, dependiendo de la pendiente del terreno. Aunque nunca se han producido incidentes durante la celebración de la multitudinaria fiesta, el Ayuntamiento de Corvera ha decidido actuar para prevenir.

«Hasta ahora nunca hemos tenido ningún incidente, pero no queremos esperar a que ocurra algo para lamentarnos y tener que actuar. Con la gran afluencia de público que se concentra durante la noche de la ‘Foguera’, entendimos que lo más responsable era anticiparnos y garantizar al máximo la seguridad», ha explicado Jorge Suárez, vicealcalde y concejal de obras.