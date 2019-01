La baja del pediatra de Morcín obliga a derivar a los niños al HUCA, en Oviedo El alcalde pide que haya un sustituto, pero Sanidad responde que no hay especialistas. 252 niños del concejo se ven afectados por el traslado A. FUENTE SANTA EULALIA (MORCÍN). Viernes, 25 enero 2019, 00:33

El problema aumenta en la comarca del Caudal. Ahora son los vecinos de Morcín quienes denuncian la falta de pediatras sustitutos en el concejo. Los profesionales no son reemplazados cuando tienen bajas o vacaciones. El Ayuntamiento ya ha trasladado las quejas ciudadanas a la Consejería de Sanidad, que responde que no hay más pediatras en Asturias. El gobierno local asegura que 252 niños del municipio se ven obligados a trasladarse a las Urgencias del Hospital Universitario Central (HUCA), en Oviedo, en todas las ocasiones en las que el facultativo -que atiende en el municipio solo tres días a la semana- se encuentra de baja por enfermedad o por cualquier otra causa al no disponer de personal para cubrir esta vacante.

El mismo pediatra que atiende a los niños morciniegos «acude los otros dos días de la semana a pasar consulta en Riosa y Ribera», por lo que cuando se encuentra de baja el número de niños que deben desplazarse hasta el HUCA es mucho mayor. «Esta es una demanda de los vecinos desde hace mucho tiempo que sigue sin atenderse», se queja el alcalde, Maximino García, 'Mino', «porque no nos importa ir hasta Riosa o Ribera si es necesario, pero tener que ir hasta Oviedo y contribuir a masificar el HUCA no es de recibo, máxime cuando bastaría con dotar al servicio de un profesional para cubrir las bajas y descansos», manifestó el primer edil.

El regidor apuntaba a que para «fijar población y dotar a la gente que vive en los pueblos de los mismos servicios que disfrutan en las ciudades también pasa por esto: por tener un pediatra para que los niños puedan tener la atención médica que precisan». «Y hasta el momento -añadió-, la única contestación que obtenemos de la consejería es la de que no hay más pediatras en Asturias, algo que es inaceptable».

Se trata de la misma respuesta que reciben otros concejos de la comarca, como es el de Aller. Los vecinos de Cabañaquinta llevaban tiempo alertando de la jubilación del pediatra y del riesgo de que la población quedara sin esta atención y así ha sido. La gerente del área sanitaria asegura que se va a cubrir esta plaza cuando se pueda, cuando haya facultativos para incorporar a los centros de la salud afectados por esta falta de profesionales.