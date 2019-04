Liliana Castañón y Álvaro Fernández Conde ganan el concurso de La Nueva Los ganadores posan en familia. Por la izquierda, Carlos Velasco y Alicia Villanueva (Canción dialogada), María del Carmen Fernández, (Canción minera en aficionados), Dorinda García (Aficionados) y Álvaro Fernández Conde y Liliana Castañón (Absoluta). / JESÚS MANUEL PARDO El público siguió con mucha expectación la gala final del certamen de canción asturiana, cuyo jurado confiesa que lo tuvo «muy difícil» ALEJANDRO FUENTE LA NUEVA (LANGREO). Lunes, 15 abril 2019, 01:47

Fue un acto de entrega, el del XXV Concurso de canción asturiana Les Mines de La Nueva, muy especial. Nadie sabía el nombre de los ganadores. La organización, la asociación cultural y de vecinos San Luis, había guardado el listado con mucho celo. Era la primera vez que ocurría en este certamen, uno de los más veteranos y con más prestigio de toda la región. El público, que abarrotaba ayer la sede social, acudía sin conocer los nombres de los reyes de la tonada. «Es casi como un secreto de Estado», señalaba Francisco de la Torre, el presidente del colectivo. El acto dio comienzo con un homenaje al Corri Corri, recientemente declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Principado. Fue de la mano del gaitero oficial del evento, Valentín Fuentes, y del tamboritero Juan Pablo Santos. Poco después, se desvelaron los nombres. El último fue el más esperado. El ganador en categoría absoluta masculina fue Álvaro Fernández Conde. En femenina, el jurado eligió a Liliana Castañón Cerceda.

«Ha sido muy difícil llegar a lo más alto. Había mucha competencia y muy buena. He tenido que pelear con grandes voces como, por ejemplo, mi compañero Celestino Rozada. Es una enorme alegría volver a lo más alto», afirmaba el ganador. Rozada, a su lado, le felicitaba: «Enhorabuena», le decía tras fundirse en un abrazo. Antes de leer el listado de los finalistas en este apartado, llegó el turno de la absoluta femenina. En este caso, la ganadora fue Liliana Castañón Cerceda. «Nunca se espera ganar en La Nueva. Y me presta mucho ganar aquí porque se trata del primer concurso donde empecé a cantar y para mí es un sitio muy especial. Ha sido muy dura la competición porque la gente que acude está más que preparada. Y ahora toca seguir para la próxima edición. No se puede dejar», declaraba la vencedora con el trofeo en la mano.

Pero hubo otros muchos cantantes que se subieron al escenario de La Nueva. Ayer lo hacían para recibir el respeto del público por sus actuaciones. Así, los ganadores en la categoría de canción dialogada fueron Alicia Villanueva Mejido y Carlos Velasco. En aficionados masculinos, el primer puesto fue para Cipriano Solarana de la Fuentes, 'Panín', quien no pudo acudir al acto de entrega de trofeos. En el mismo apartado, pero en femenino, sí que estaba presente Dorinda García Rodríguez. «Estoy como un flan, muy nerviosa. Pero también estoy muy contenta por todo lo que di de mí en el certamen. Solo llevo dos años en la competición. Estoy satisfecha de mi esfuerzo y solo toca seguir adelante».

Al inicio del acto, el presidente de la asociación San Luis quiso dar las gracias a los patrocinadores del certamen y, en especial, a EL COMERCIO, por ser uno de los máximos apoyos de la canción y la cultura asturianas. «Ha sido un concurso muy reñido en las categorías absolutas y, sobre todo, en los primeros puestos. Estuvieron muy cerca unos de otros en las puntuaciones». También destacó que este primer año de gestión de la nueva directiva ha resultado muy satisfactorio.