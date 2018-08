Pola de Laviana se inunda de fiesta También hubo hueco para la Navidad en pleno verano. :: FOTOS: IMANOL RIMADA Cuarenta peñas participaron en el Descenso Folclórico del Nalón, que vio navegar a personajes de Stars Wars, los Picapiedra y hasta a Donald Trump CARLA COALLA Domingo, 19 agosto 2018, 01:18

Apenas eran las siete de la tarde cuando las embarcacines empezaban a tomar el río, después de haber disfrutado de un desfile por carretera desde el centro urbano de Pola de Laviana hasta el Puente de Arco. Fue entonces cuando empezó el espectáculo para muchos, aunque había quien ya celebraba desde hacía horas con compañeros, amigos y familiares al grito de «es la mejor fiesta de Asturias». Y es que desde los Robin Hood más intrépidos hasta los integrantes de Star Wars, los Picapiedra o el mismísimo Donad Trump, todos parecen tener un hueco en Laviana, porque «aquí todo el mundo se ayuda y se lleva súper bien», decía una lugareña.

Ni siquiera el calor fue un problema porque «estamos refrigerando bien», soltaban entre risas, lo que a partir de las ocho y media puso en alerta a todo el dispositivo de Protección Civil que allí había instalado y preparado para cualquier emergencia. Comas etílicos, indisposiciones y más de uno con dificultades para salir del río fueron algunas de las incidencias que a esas horas hacían que «empezara el movimiento», nos contaba Laura, responsable de organización.

Ni siquiera el dispositivo de seguridad orquestado para evitar que aquellos que no estuvieran en condiciones se metiesen en el río pudo impedir que hubiera emergencias. Desde la organización aseguran que suelen verse sobrepasados, ya que en muchas ocasiones necesitan pedir «refuerzos, dejando sus puestos desprotegidos». En concreto ayer hubo un despliegue de 26 voluntarios de Protección Civil, una UVI móvil, compañeros de los GEAS y de la Guardia Civil. A ellos se sumaban un médico, una enfermera y dos técnicos que estaban «preparados para cualquier emergencia». Hasta que no salió del agua la última carroza no abandonaron el lugar, todo un lujo para los participantes que pudieron aprovechar la fiesta hasta el último segundo.

Pero no hubo incidente que pudiese restar ni un ápice de diversión al día grande de una semana festiva que para Pola de Laviana supone un éxito en todos los sentidos. Así lo aseguraban desde algunos establecimientos, como El güertu Fredo. «Siempre se nota que estamos en fiestas por la cantidad de gente que llega, y este año más que otros». Pues no solo de todos los rincones de Asturias llegan al descenso, como María Jesús, de Gijón, que estaba «encantada de haber venido porque hay muy buen ambiente»; también hubo quien se acercó del otro punto de la península, de Sevilla, pues Reyes nos contó que vino « por casualidad hace tres años y desde entonces no me lo pierdo».

Hasta los niños tuvieron su espacio en el descenso, pues a pesar de que no pueden llegar al río, sí que participan en una procesión por carretera que se vuelve de lo más animada. La música, los colores, los disfraces y las ganas de fiesta se volvieron a convertir ayer en protagonistas del descenso, en el que participaron cuarenta peñas.