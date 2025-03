Día de Asturias | «Lo peor no fue pasar la covid sino la presión social, las críticas»

«Este viaje de ida y vuelta me hace ver la vida de otra manera» | Armando Menéndez

Armando Menéndez, 66 años, profesor de matemáticas jubilado, puso ayer voz «a los cientos de asturianos que hemos sobrevivido» a la covid-19. Él fue uno de los primeros en contagiarse. Fue en un viaje del Imserso, a primeros de marzo. A la vuelta comenzó con tos y unas décimas de fiebre. Luego fue a peor. El día que una ambulancia fue a recogerle a su casa de Grado «cerré la puerta y ya no recuerdo más hasta que desperté en la UCI». Pasó allí dos meses. Y otro más en la planta de hospitalización del HUCA, de la que salió el 18 de junio, con veinte kilos menos.

«Un médico me dijo que era como si me hubiera pasado por encima un mercancías». Tiene secuelas. «Muchas». Pero intactas las ganas de seguir viviendo. «Mis amigos me dicen que soy como la división 'Brunete'», bromeaba ayer al término del homenaje a los supervivientes de la covid. Como para ellos, contraer el coronavirus ha supuesto para Armando Menéndez «un viaje de ida y vuelta que me hace ver la vida de otra manera».

Durante su intervención, este profesor que se jubiló en el instituto Ramón Areces de Grado, pero que también impartió docencia en La Felguera, Villaviciosa y Madrid, quiso dar las gracias «porque mientras yo hacía ese viaje de vuelta a la vida en el HUCA, soy consciente de que Asturias entera acometía una tarea gigantesca para frenar la pandemia». Y para que su segunda ola no sea, como ocurrió con la gripe española, las más mortífera, insistió: «Mascarilla, lavado de manos y distancia son normas fundamentales».