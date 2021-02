La edil canguesa vacunada «actuó con responsabilidad», mantiene el PP de Asturias «Hay que proteger a los residentes», se defiende Marifé Gómez y Gimena Llamedo y Adriana Lastra hablan de «vergüenza» y «decepción» Álvaro Queipo. / E. C. L. RAMOS CANGAS DE ONÍS. Viernes, 5 febrero 2021, 02:14

«Si no me hubiera vacunado hubiera cometido una irresponsabilidad muy grande, lo primero es velar por la salud de los residentes y protegerles». Así se defendía ayer la teniente de alcalde de Cangas de Onís, Marifé Gómez (PP), vacunada contra la covid el pasado enero en calidad de patrona de la residencia Beceña González. Lo hacía en una comparecencia en la que el secretario general de los populares Asturianos, Álvaro Queipo, indicó que tras estudiar y analizar la documentación remitida por el alcalde su conclusión es que «no solamente no hubo ninguna irregularidad, sino que la actitud de la concejala fue en todo momento de responsabilidad».

En términos similares se expresó el regidor cangués, José Manuel González Castro (PP), quien defendió que «tras la marcha de las religiosas, son los patronos, tal y como se recoge en los estatutos de la fundación, quienes se están encargando de gobernar la residencia». Efectivamente, añadió Gómez, sobre ella y otros los otros dos miembros del Patronato -el párroco de Cangas de Onís y una representante de las familias- «recayó la responsabilidad de dirigir una residencia con 71 empleados y 101 residentes en la que, por cierto, hasta el momento no hubo ni un solo caso positivo».

Unas explicaciones que no dejaron satisfechos a los socialistas. Así, la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, criticaba que «el PP, en vez de dar explicaciones da excusas». Algo, agregó, que genera «hartazgo» en la ciudadanía, que «ve con decepción que haya cargos institucionales que se vacunan cuando no es su turno». En relación a las palabras de Queipo, quien les acusó de haber utilizado a la concejala de Castrillón vacunada como «cabeza de turno para salvar la imagen de Barbón» al suspenderla temporalmente de militancia, Llamedo aseveró que «lo hicimos una vez y lo haremos tantas veces como sea necesario, porque los partidos tenemos que ser ejemplares y transparentes». Y criticó la «doble vara de medir» de la presidenta del PP, Teresa Mallada, que «le resta credibilidad». Por eso, instó a los populares a «dejar de dar vueltas y pedir a su concejala que acredite si se vacunó como usuaria de la residencia o como trabajadora, porque no hay más opciones».

También se sumó a las críticas la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Adriana Lastra, quien señaló en sus redes sociales que «Marifé Gómez es uno de los políticos que se ha aprovechado de su cargo para saltarse a cientos de miles de personas y vacunarse antes, que se sepa, porque el PP quiere taparlo». En otro mensaje agregó que «es patrona de una residencia de ancianos en su calidad de concejala y aprovechó ese cargo para que la vacunaran». «Ni trabaja en la residencia, ni es sanitaria, ni es una persona mayor, se vacunó en su calidad de concejala y es una vergüenza», apostilló.