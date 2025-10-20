Íñigo Gorostiza, nuevo Teniente Fiscal de Asturias El Fiscal General del Estado ha propuesto a este vallisoletano que ha desarrollado buena parte de su carrera en Asturias

E. C. Gijón Lunes, 20 de octubre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Íñigo Gorostiza Jiménez será el nuevo Teniente Fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias. Es la propuesta que ha elevado el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al Consejo Fiscal. La propuesta de nombramiento será trasladada ahora al Gobierno central para su aprobación por el Consejo de Ministros.

La plaza permanecía vacante desde la elección del Gabriel Bernal del Castillo –anterior Teniente Fiscal- como Fiscal Superior del Principado de Asturias, el pasado mes de junio. Desde entonces hasta la fecha, la ex Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, Rosa María Álvarez, actualmente destinada en la Fiscalía Superior, en Oviedo, desempeñaba esa labor en funciones.

Íñigo Gorostiza (Valladolid, 1960), licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera fiscal en el año 1989. Tras sus primeros destinos en las fiscalías de Bilbao y San Sebastián, se incorporó a la Sección Territorial de Avilés de la Fiscalía asturiana y, de ahí, a Oviedo. Fue Fiscal Delegado de Delitos económicos en Asturias hasta que en 2015 solicitó la excedencia y ocupó el puesto de socio director del área de Derecho Penal y Cumplimiento Normativo en un despacho de abogados en la capital asturiana.

Reingresó al servicio activo en la carrera fiscal en 2020 en la ciudad de Mahón (Menorca), donde permaneció hasta el mes de julio de 2024, que se reincorporó a la plantilla de la Fiscalía asturiana, en Oviedo.

Ha completado su formación jurídica como asistente a cursos organizados por la Escuela en el Instituto Internacional de Derechos del Niño (IDE) en Sion (Valais, Suiza) y en la Academia de Derecho Europeo (ERA) en Treveris (Alemania). Además, ha realizado un intercambio formativo con el Ministerio Público de la República de Italia en Oristano, en Cerdeña. Ha tutelado las prácticas de varios fiscales en distintas promociones de la Escuela de Práctica Jurídica y ha participado como ponente en actos docentes por toda España, particularmente en Asturias. También tiene numerosas publicaciones en revistas jurídicas.

A lo largo de su carrera ha intervenido como consultor internacional de la mano de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas y la Unión Europea en Malabo (Guinea Ecuatorial), Tegucigalpa y La Ceiba (Honduras) y en Ciudad de Panamá. Actuó igualmente como observador internacional en un procedimiento penal en Marrakech (Marruecos).