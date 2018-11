«Es un juego político, bochornoso e infame» Martes, 27 noviembre 2018, 03:29

Los sindicatos CSI y CSIF no tienen representación en la Mesa Sectorial. Sin embargo, junto con CC OO y Suatea, fueron los convocantes de las movilizaciones que tuvieron lugar a mediados del pasado mes de octubre para pedir la reapertura de la mesa de negociación. Aún satisfechos por «los logros para el profesorado», consideran «inoportuno» el momento elegido por la Consejería. «Resulta hasta sospechoso ver cómo durante los últimos dos meses desde que se rompió la negociación no quisieron retomarla, arguyendo que esperaban la publicación del decreto que aún no se ha producido. Es un juego político bochornoso e infame», reprochó Clara Rosa Rodríguez, de la CSIF. Por su parte, Vicenta Acebal, de la CSI, se pregunta «por qué se negocia ahora, a una semana de las votaciones que se celebrarán el 4 de diciembre, y no se hizo antes».