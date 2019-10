Anadel estudia reubicar a los jabalíes en una finca de un particular o en Andalucía Un ejemplar ha vuelto a ser visto suelto estos días por Salinas. / LVA «Estamos trabajando de manera conjunta para darles la mejor salida posible a estos animales», señala su portavoz, Elena López RUTH ARIAS AVILÉS. Viernes, 18 octubre 2019, 01:27

Los jabalíes de Salinas siguen sin tener demasiado claro su futuro dos meses después de que comenzaran a ser vistos paseándose por la localidad. Ahora, una vez descartada la opción de trasladarlos a Cataluña, que está en alerta por peste porcina, o soltarlos nuevamente en el monte, opción que ha descartado el Principado, la protectora Anadel, que los tiene a su cargo, está estudiando dos posibilidades diferentes.

Una de ellas pasaría por llevarlos a una asociación protectora en Andalucía, una entidad que dispone de terrenos adecuados para ellos y donde podrían vivir en un régimen de semilibertad, en una situación similar a la que hubieran encontrado en el santuario barcelonés al que se pensó primero en enviarlos. «Estamos hablando con la administración para ver las posibilidades», señala López.

La segunda opción, que tampoco está cerrada, sería llevárselos desde Salinas a la finca de un particular que se ha ofrecido a custodiarlos. «Es una persona a la que le ha dado pena verlos en esta situación y que estaría dispuesta a acogerlos», explica la protectora. Esto tampoco resulta sencillo, ya que el voluntario debería dar de alta una explotación y tendría que cumplir una serie de requisitos, e incluso «montar unas instalaciones para ellos». Existen en Asturias nueve explotaciones de jabalíes de ocio, pero la protectora no quiere llevarlos a ninguna de ellas porque «allí los utilizan para el entrenamiento de perros, y no queremos que sean explotados de esa manera», explica la portavoz de Anadel.

Sea como sea, todo indica que su salida no será inmediata y que aún permanecerán un tiempo en Salinas, en la finca en la que fueron capturados por Anadel después de más de un mes paseando por Salinas y entrando incluso en algunas fincas privadas. «Estamos trabajando de manera conjunta para darles la mejor salida posible a estos animales», afirma López.

«Debe haber un protocolo»

«La reubicación es muy compleja», reconoce, sobre todo teniendo en cuenta que los cuatro jabatos que quedan, una vez desaparecidos la madre de la camada y una de sus cinco crías, ya se han acostumbrado a la vida urbana y resulta casi impensable poder reintegrarles en su medio natural. «Hay que trabajar en un protocolo de actuación y, sobre todo, las administraciones deben darse cuenta de la problemática», indica López.

Aún hay un ejemplar suelto, que en los últimos días ha sido visto en varios sitios de Salinas y Raíces, pero al que no ha podido ser capturado como ocurrió con sus hermanos. Con todo, la alarma que se mantuvo durante más de un mes en Salinas, donde la presencia de estos animales era constante por las calles e incluso en el parque infantil, se ha contenido desde que fueron encerrados en una finca particular donde los custodia desde entonces la protectora Anadel.