Desaparece uno de los cinco jabatos que pasean por Salinas desde hace un mes Uno de los jabatos en el área recreativa del pinar de Salinas. / LVA Al ejemplar se le perdió la pista el pasado lunes y nada se sabe de su paradero y no se descarta que haya muerto SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 2 octubre 2019, 01:38

La camada de jabalíes que se pasea por Salinas desde hace un mes ha tenido una nueva baja. A la de la madre se suma ahora la de uno de los jabatos, al que se le perdió la pista el pasado lunes. La manada regresó ayer al parque de La Deva, donde fue vista por varias familias, que dieron aviso a la Policía Local, pero solo había cuatro.

Las últimas personas que los vieron, en la zona del pinar, relataron como el jabato desaparecido se había «descolgado del grupo». Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local y al 112, que por protocolo alerta a la consejería de Agroganadería. Desde ese momento no se le volvió a ver.

En la excursión de ayer tan solo había cuatro suidos, los mismos que vio la protectora Anadel momentos después. Nadie sabe nada del paradero del animal, que algunos apuntan podría estar herido de días antes pues «cojeaba». Los rumores de una nueva muerte, como la de la madre de la manada, se acrecentaban ayer aunque hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo.

La oposición reclama medidas urgentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos

En el Ayuntamiento, en colaboración con Anadel, siguen trabajando para buscar una alternativa de futuro para los cuatro jabatos, que podrán ser capturados mediante cajas trampa, método autorizado por el Principado esta semana. Qué pasará con ellos una vez estén bajo tutela es una incógnita y preocupa a los grupos de la oposición municipal.

Quejas de la oposición

El PP de Castrillón urgía ayer que «se tomen soluciones desde la posición que tiene que tener un gobierno, siendo sensato, acorde con la ley y procurando el bienestar de los vecinos, evitando pasar de la parálisis a los titubeos, cómo estamos presenciando en este caso», destacó Nuria González-Nuevo.

Por su parte, el concejal de Vox, Alberto García Hevia, recordaba que la opción tomada es una de las propuestas de su partido pero matiza que no es una alternativa viable en la actualidad ya que «están acostumbrados. Capturarlos para devolverlos a su hábitat no servirá de nada ya que volverán, por lo que solo cabe su eliminación». En cuanto al futuro de los animales una vez sean capturados, Vox rechaza también la opción de la geolocalización, «instalarles chips para estudiar sus movimientos solo persiguen eternizar el problema». García Hevia, que culpa al equipo de gobierno de no dar prioridad a la seguridad de los ciudadanos, considera que se trata de «una plaga, peligrosa para las personas y, como tal, hay que tratarla».

Ciudadanos ha registrado una pregunta en la Junta al consejero de Agroganadería para interesarse por las actuaciones que se van a llevar a cabo. «Se están pasando la pelota unos a otros. Nadie nos explica qué va a pasar con los animales después ni en qué condiciones van a estar, y nosotros queremos que todas las actuaciones se hagan dentro de un protocolo que debería venir desde el Principado, pero no ha sido así. Casi estamos como el primer día», se lamentaba ayer la portavoz del grupo municipal, Guadalupe Fernández.