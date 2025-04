«Sin el carbón han dejado sin futuro»

«Quedamos 8.000 vecinos, ¿vamos a abrir 8.000 casas rurales?»

Es de los prejubilados más jóvenes. Hizo la mili en la Guardia Civil, así que le conocen como Toño, el guardia. Pero José Antonio Fernández es, ha sido y será, minero. «Estoy prejubilado, pero la mina la llevas siempre dentro». Su etapa fue, sino la más convulsa, puesto que lograr derechos obligó a grandes huelgas y sufrir persecución, sí una muy complicada. La de cerrar las minas, con el 2018 como año límite para hacerlo. «No hubo un cierre progresivo, no ha habido transición laboral ni se pensó en qué alternativa habría a la mina. Al final, ninguna». Sobre el turismo como alternativa, Fernández lo tiene muy claro: «En la comarca somos 8.000 vecinos, ¿vamos a abrir 8.000 casas rurales?». Recuerda, además, «tenemos la estación de esquí de Leitariegos. No tenemos para hacer nieve artificial, así que este año, como no nevó, no se abrió. La Diputación de León nos tiene abandonados», criticó. Tampoco la ganadería ni, especialmente ahora, las alternativas que plantean para la mina. «El accidente de Cerredo no se entiende. No es posible que haya pasado», afirma, «porque están muy claros los protocolos de ventilación». Cree él que el problema está en que «todo queda en manos de empresarios chamiceros» que hacen más daño que el grisú.