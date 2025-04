Minuto de silencio en la Junta General, unida por el dolor, que urge aclarar lo sucedido

E. C.

Ana Moriyón Oviedo Martes, 1 de abril 2025, 13:17 | Actualizado 13:53h.

Desolación y mucha tristeza contenida esta mañana también en la Junta General, donde Almudena Gutiérrez, jefa de Relaciones Institucionales y Protocolo de la Junta, fue la encargada de leer la declaración aprobada de forma unánime por la Junta de Portavoces para mostrar la consternación de este órgano supremo que representa al pueblo asturiano por el «trágico accidente» ocurrido el lunes en la explotación minera en Cerredo, en el concejo de Degaña, trasladar »su apoyo y esperanza de pronta recuperación a los trabajadores heridos« y expresar »su más profundo dolor y sentimiento de pesar a las familias de los fallecidos».

Diputados de todas las fuerzas políticas encabezadas por el también presidente del Principado, Adrián Barbón, y el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, se concentraron en la escalinata del palacio de la calle Fruela para leer el manifiesto y guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de Degaña, seguido de un emotivo aplauso. También participaron en la concentración en recuerdo a las víctimas de este fatal accidente minero los consejeros del Gobierno del Principado, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro.

La declaración fue aprobada por la Junta de Portavoces en una reunión de este órgano convocada de urgencia en la jornada del lunes, tras conocerse el alcance del trágico accidente minero, y donde se acordó suspender la comisión parlamentaria prevista para la tarde del lunes y la sesión plenaria fijada inicialmente para este martes y miércoles. Precisamente por la suspensión del pleno no ha sido posible aprobar una declaración institucional, aunque sí por parte de los portavoces, en representación de todos los grupos parlamentarios.

Tras el minuto de silencio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, explicó que desde el Gobierno regional se sigue «de cerca» la evolución de los heridos y mostró su «deseo de que se recuperen, pero aún es pronto». Además, dijo compartir las peticiones sindicales para solicitar «una investigación con rigor máximo» que permita esclarecer lo sucedido. «El trabajo no puede costar la vida», señaló. El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, lamentó «peligrosidad» inherente a la actividad minera y subrayó la importancia de que el ámbito político paralice su actividad parlamentaria para «centrarnos en el respaldo y el acompañamiento y en el recuerdo de los que ya no están». Desde Vox, la portavoz, Carolina López, también ha dado su pésame a los familiares y deseado una pronta recuperación a todos los heridos. «No hay palabras de consuelo, no hay otra manera de actuar, así que nuestro inmenso cariño a todos los familiares», dijo. También palabras de consuelo y pesar por parte de la diputada de IU-Convocatoria por Asturias en la Junta General, Delia Campomanes, quien también ha incidido en la necesidad de avanzar en la investigación para «buscar los motivos reales del accidente» y trabajar para que esto «no vuelva a ocurrir», opinión que comparte la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto. «Hoy es un día de luto y de transmitir cariño, fuerza y solidaridad a las familias y a los allegados de los fallecidos y de los heridos», ha añadido. «Para quienes somos de la cuenca minera y de familia minera, esta tragedia nos afecta de manera especial. Lo urgente ahora es acompañar a los afectados y garantizar que se esclarezcan los hechos cuanto antes», completó el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien también incide en la necesidad de confirmar que la empresa cumplía con todas las medidas de seguridad establecidas y analizar qué pudo haber fallado para evitar que una tragedia de este tipo se repita en el futuro.