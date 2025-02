La oficialidad del asturiano pasa por un consenso «sin trampas» y «al detalle»

La implantación del asturiano como lengua oficial debe surgir del consenso. En eso, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro coinciden. Pero las divergencias afloran, y también los reproches ideológicos, en cuanto se profundiza en la forma que tiene cada partido de entender la ... normalización lingüística y la reforma del Estatuto de Autonomía que le dará cobertura jurídica.

Representantes de los seis partidos políticos –Vox no fue invitado– intervinieron ayer, en la Universidad Laboral, en un debate organizado por Iniciativa pol Asturianu ante «esta oportunidad histórica de tener una oficialidad a medida de nuestro territorio». El propósito de la asociación que preside Iván Llera era sentar las bases de ese diálogo al que hace referencia el presidente del Principado cuando habla de «cooficialidad amable». Al menos se consiguió una conversación más sosegada que en la Junta General del Principado.

Aun así, la diputada socialista Noelia Macías no pudo resistirse a criticar «ese complejo histórico de la derecha para reconocer nuestra realidad lingüística», mientras pedía que no se utilizase este asunto como arma de confrontación. La respuestadel diputado del PP Álvaro Queipo, en perfecto gallego-asturiano, no se hizo esperar: «Yo complejo ninguno. Nos llaman al consenso, pero nadie nos ha explicado todavía dónde se quiere ir con la reforma del Estatuto. ¿Consenso? Solo faltaría. Lo contrario sería peligroso».

La idea del Gobierno, según explicó Macías, «es una oficialidadialogada, que ahora mismo no se puede definir», porque «lo que toca es la reforma del Estatuto de Autonomía». Ese cambio legislativo permitirá abordar «otras cuestiones», además de la normalización del asturiano, Luego, «veremos cuál es el modelo de oficialidad que toca».

Pero no convenció a Queipo: «Trampas no, hay que ir al detalle». Mientras, «nos sentimos cómodos con la ley de uso actual, aprobada por el PP. Si alguien la mejora y lo hace sin imposiciones, estaremos a favor». Sobre el PP, precisamente, estaba ayer el foco del debate. Como principal partido de la oposición, su postura puede ser decisiva. Inaciu Galán, moderador del acto, le preguntó a las claras por su opinión respecto al modelo gallego. «Me gusta muchísimo y encaja con el pueblo gallego. ¿En Asturias? A ver qué sale», capeó.

Ciudadanos se mostró reticente ante el futuro que dibuja el Gobierno del Principado. Y si la formación naranja alberga «dudas, sospechas y prevención» es porque «el PSOE no es de fiar en este tema». El diputado Armando Fernández Bartolomé se remitió a «las políticas que los socialistas están llevando a otros sitios ,como Navarra o Baleares, gravísimo a nuestro juicio».

En opinión de Fernández Bartolomé, lengua y nacionalismo suelen ir de la mano y «España está abierta en canal por un nacionalismo que ha crecido como problema». Dicho esto, «no consideramos la oficialidad una prioridad política. Se está haciendo un uso propagandístico de la normalización del asturiano, un relato simbólico como el de la minería en su momento».

Nada que ver con la postura de Daniel Ripa, de Podemos Asturias; Adrián Pumares, de Foro; y Ovidio Zapico, de IU. Los tres defienden la normalización lingüística como un derecho. «Podríamos decir que el asturiano es ahora más sexy, más aceptado. Aprovechemos esa aceptación para avanzar», señaló Ripa, convencido de que «el reto ahora es amalgamar más consensos para blindar la cooficialidad esta legislatura». De lo contrario, «nos arrepentiremos».

Zapico también abogó por «no dormirnos en los laureles» y «abrir el cajón de la oficialidad» cuanto antes. El diputado de IU propuso, además, «darle certezas a los que tienen dudas» para alcanzar el mayor consenso posible. En cuanto al modelo de cooficialidad, está convencido de que tiene que vertebrarse en torno a la Academia de la Llingua. ¿Y su receta para la reforma del Estatuto? «Cuanto más metamos en la pota, más trabajo nos va a costar que salga un plato rico».

Adrián Pumares, por su parte, quiso recordar que Foro es el partido con más escritos presentados en la Junta sobre el asturiano. Con eso lo dijo todo: «Quien quiera hablar en asturiano debería poder hacerlo y ahora no puede. Nuestro partido lleva en su programa que, en el momento en que haya consenso, nosotros apoyaremos la oficialidad». Pero, adelantó, «no queremos que se utilice el asturiano para discutir cuestiones que nada tienen que ver».