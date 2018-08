El calor dispara el riesgo de incendio

La noche del viernes al sábado volvió a ser de sueño incómodo. Más incluso que la víspera en lugares como Llanes, donde no se bajó en ningún momento de los 22 grados, o Mieres, donde la mínima nocturna fue según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de 21,1 grados. Una velada, en definitiva, de sábanas caídas en muchas casas. Pero con el alba la región empezó a echarse encima su propio manto, de nubes, con el que permaneció tapada durante toda la mañana. Hasta ya entrada la tarde, las imágenes de satélite mostraban una Asturias cubierta -a excepción de la costa más oriental y los concejos más interiores-, en medio de una Península completamente despejada.

La consecuencia más inmediata fue que, mientras en España la ola de calor siguió 'in crescendo', registrando de nuevo máximas por encima de los 46 grados, en el Principado las temperaturas se moderaron con respecto al día anterior y, de hecho, en ninguna de las estaciones oficiales se alcanzaron los 30 grados. Las que más se acercaron fueron nuevamente las del Suroccidente, con 29,8 grados en Degaña, Ibias y Pola de Somiedo, y 29,3 en Tineo. Mieres, que el viernes había alcanzado los 32, ayer se quedó en 28. Oviedo no pasó de 27 grados, frente a los 30,2 de la víspera. Y Gijón se estancó en 25,7, también dos grados por debajo del día anterior.

Pero este ligero refresco no evitó que el Principado se viera obligado a elevar este sábado el índice de riesgo de incendios en toda Asturias. No hubo concejo en el que no aumentara en dos o incluso tres niveles. Y si el viernes el único problema lo representaba el territorio de dieciocho municipios en los que el riesgo se consideraba 'alto', mientras el resto se mantenía con un índice 'moderado' o incluso 'bajo', ayer todos, sin excepción, se situaron por encima del nivel a partir del cual están prohibidas las quemas.

El máximo, en 23 concejos

En 23 concejos el índice se situó en el nivel más alto, con riesgo 'extremo' de incendio. Fue, en concreto, en Allande, Belmonte, Boal, Cangas del Narcea, Coaña, Degaña, El Franco, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Navia, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Tapia de Casariego, Teverga, Tineo, Valdés, Villayón y Yernes y Tameza. En el resto del Principado el riesgo era 'muy alto', con la única excepción de cuatro concejos -Llanes, Ribadesella, Ribadedeva y Peñamellera Baja- donde solo fue 'alto'. Para hoy se mantienen los mismos índices en todos los municipios.

Al margen de la prohibición de quemas a partir del nivel 3 ('alto'), una resolución de junio de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales establece que en los días y concejos donde se fijen los niveles 4 ('muy alto') y 5 ('extremo') «el servicio de Montes, a través de la Guardería del Medio Natural, podrá establecer regulaciones temporales concretas de acceso y uso de las pistas forestales al objeto reducir la peligrosidad y facilitar la vigilancia preventiva». En el caso del máximo nivel, de hecho, «podrá prohibir su utilización salvo para las labores relacionadas con las emergencias». También se podrán suspender las autorizaciones «para cocinar en festejos tradicionales» y «establecer medidas y acciones 'in situ' tendentes a evitar o reducir la peligrosidad, tales como la regulación del tránsito de vehículos, la prohibición de acceso o la modificación de los fuegos autorizados».

Nuevo repunte

Tras la tregua de ayer, el calor volverá a intensificarse hoy en Asturias, pudiendo alcanzar máximas de 30 grados en Langreo o 33 en Cangas del Narcea. En Oviedo se esperan 29 grados, en Gijón y Avilés 27 y en Llanes y Navia 26. Mañana las temperaturas volverán a aumentar, llegando a alcanzar incluso valores superiores a los registrados el pasado viernes. Se prevén hasta 37 grados en Cangas del Narcea, 36 en Ibias y 35 en Mieres, Lena o Caso. Oviedo puede llegar a los 33 y Avilés y Gijón a los 29 grados. El martes volverán las lluvias, con tormentas y un fuerte descenso de los termómetros, en muchos casos de más de diez grados. No se superarán los 25.