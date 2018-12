El queso Gamonéu busca mecenas para ser ecológico El ganadero Francisco Wagner con su rebaño por los montes cangueses. / PABLO CASANUEVA Fran Wagner y Beatriz Rodríguez han lanzado una campaña pionera de 'crowdfunding' para crear en Cangas una «microquesería» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 11 diciembre 2018, 00:15

El riosellano Francisco Wagner y su pareja, Beatriz Rodríguez, se han puesto manos a la obra para crear la primera quesería ecológica dedicada a la producción de queso Gamonéu. Se trata de una iniciativa empresarial pionera en la comarca que, además, pretende financiarse a través del micromecenazgo -'crowfunding'-. Es decir, mediante la aportación de pequeñas contribuciones particulares.

Este matrimonio lleva diez años dedicado a la producción de carne ecológica en la finca de El Coz, en Parda, un núcleo rural perteneciente a la parroquia de Margolles, en el concejo de Cangas de Onís. Cuentan con una ganadería de la raza asturiana de la montaña incluida en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (Copae). Además, Wagner fue en su día alumno aventajado de la Escuela de Pastores de los Picos de Europa, contando con Cándido Asprón como maestro quesero.

Desde entonces siempre quiso elaborar queso Gamonéu del Puertu. «Solicité la quesería de Gumartini, pero no me la concedieron así que ahora hemos decidido hacer queso ecológico del valle en un inmueble que tenemos al lado de casa y al que no le damos ningún uso», explicó. No obstante, su objetivo final pasa por dedicar el otoño e invierno a producir queso del valle y la primavera y verano a elaborar queso del puertu. En paralelo, está negociando la adaptación de una cabaña, «aunque esto es mucho más dificultoso por los permisos del Parque Nacional y del Ayuntamiento de Cangas, que no lo ponen nada fácil», censuró.

En principio, para crear su «microquesería» de Gamonéu pretenden rehabilitar 'La Casa Vieya' de la finca, nombre que han elegido para el futuro queso. «Lo que queremos es reparar la antigua cocina de la casa, azulejando las paredes y colocando el suelo apropiado para que se pueda baldear, además de adquirir el material necesario», apuntó Wagner. Hasta la fecha, el sistema de micromecenazgo les ha permitido recaudar más de 2.200 euros gracias a las aportaciones voluntarias de medio centenar de cofinanciadores. El objetivo final es llegar a los 7.000 euros, aunque el proyecto podría salir adelante con 6.500 euros de inversión.

Teniendo en cuenta que su explotación ganadera cuenta con la certificación del Copae, Francisco Wagner cree que no será complicado conseguir la misma marca para la quesería, «porque es cuestión de seguir el mismo sistema de producción que ya tenemos y no necesitamos mucha más adaptación». La explotación la complementarán con cabra bermeya y oveja latxa.

Tanto a Wagner como a Rodríguez les gustaría utilizar solo razas autóctonas asturianas y ese es su objetivo final. No obstante, saben que tanto la vaca casina como la cabra bermeya «dan muy poca leche, de mucha calidad, pero poca». Empezarán con ellas, pero incorporando la oveja latxa propia del País Vasco y Navarra. La xalda, la oveja asturiana, solo es de producción cárnica. «Nuestra intención futura para por depurar nuestras razas autóctonas, para lograr hacer queso de las tres leches solo con ellas, aunque sabemos que eso va a ser muy difícil», dijo.