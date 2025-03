«Si tengo que pasar por otro confinamiento, me vuelvo loca»

E. FANJUL OVIEDO. Lunes, 14 de septiembre 2020, 02:12

«Ahora ya no se puede ni echar una partida a las cartas porque tenemos que mantener la distancia», protesta Ana Losada, quien viven en la residencia de El Cristo. Ella es una de las residentes 'válidas', es decir, autónomas, que pueden salir y entrar solas. «El confinamiento fue terrible, durísimo. si tengo que hacer otro yo creo que me vuelvo loca», asegura. Pero ahora, las restricciones «no hacen que las cosas sean mucho mejor», apunta. «Como no se puede hacer nada, hay gente que está pegando un bajón tremendo. Los que ya estaban mal van en picado y los que se mantenían bien, también», lamenta.

En este sentido, la geriatra del Hospital Monte Naranco Olga Saavedra destaca los beneficios que tienen los juegos de mesa para los mayores «por la relación social y la estimulación cognitiva, hacen cálculo, memoria...».

Recomienda «buscar alternativas tecnológicas que faciliten la interacción con sus familiares y amigos y para que practiquen ejercicio físico, aunque estén en su habituación».