Una pastelera de Gijón responde así a un cliente que la llama «provinciana y paleta» «No somos provincianos, aunque jamás tomaríamos eso como un insulto», respondió la mujer EL COMERCIO Gijón Sábado, 15 junio 2019, 00:03

Las palabras se las lleva el viento, pero lo que escribes en internet no. Eso lo ha podido experimentar en primera persona la dueña de una pastelería de Gijón, ubicada en el barrio de La Arena, tras la crítica recibida por parte de un cliente. El autor del comentario, no solo puso una baja valoración al establecimiento sino que también la quiso acompañar con las siguientes palabras: «Muy mal trato. Gente provinciana y paleta. Muy mala atención a las personas con mascotas . No vuelvo nunca más. La verdad muy desagradable todo».

La propietaria del negocio, al ver la crítica, quiso responder y lo hizo de la siguiente forma: «Jejeje. No somos provincianos, aunque jamás tomaríamos eso como un insulto!!, somos argentinos, y asturianos, y colombianos y lo que toque, y a mucha honra».

Pero la réplica no se terminó ahí sino que la mujer aclara los motivos por los que se ha llegado a este desencuentro: «Es la primera vez en los cinco años que llevamos en nuestro negocio que entran con mascotas camufladas en un carricoche de bebé saltándose los carteles de «prohibido mascotas» de la puerta».

La pastelería también explica las razones por las cuales no se permiten la entrada de mascotas al local: «Se nos impone esta cuestión y se castigaría si no lo cumpliéramos».