Paula Álvarez, directora de Gestión de Derechos Sociales. Pablo Nosti

Paula Álvarez, directora de Gestión de Derechos Sociales: «El salario social es ya la última puerta a la que llamar»

«La Ley de la Dependencia está estancada en su financiación y en el consenso para dignificar los cuidados»

Chelo Tuya

Gijón

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:23

La suya, la Dirección General de Gestión de Derechos Sociales, es la dirección general de los números de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. ... Por la mesa de Paula Álvarez (Oviedo, 1979) pasan todas las peticiones de ayuda. Las de la dependencia, las de salario social, las de bonos sociales térmicos, las pensiones no contributivas... En un suma y sigue que incluye la tramitación de los decretos que facilitan la aplicación de las leyes. Tiene un objetivo marcado: acabar la legislatura logrando que las ayudas a la dependencia se obtengan en el plazo legal, 181 días. Ahora está en 229.

